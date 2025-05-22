Giresun’da otomobil fındık bahçesine devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

Giresun’un Dereli ilçesinde otomobilin fındık bahçesine devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, biri ağır 3 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kurtulmuş köyünde E.K. idaresindeki otomobil, kontrolden çıkarak fındık bahçesine devrildi. Olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Araçta bulunan H.K.’nın hayatını kaybettiği belirlenirken, E.K., A.K. ve S.K. adlı yaralılar Dereli Devlet Hastanesi ile Giresun Ünivesitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan S.K.’nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.