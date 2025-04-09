Giresun’da otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı

Giresun’un Espiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Gülburnu köyü mevkiinde M.S. (36) yönetimindeki 43 AF 480 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü M.S. ile araçta bulunan yolcular M.K. (30), N.G. (33) ve N.A. (25) yaralandı. Olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra onları Espiye Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.