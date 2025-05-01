Giresun’da otomobiller çarpıştı; 2 ölü, 3 yaralı

Hakan KABAHASANOĞLU/DOĞANKENT (Giresun), (DHA)- GİRESUN'un Doğankent ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada Arda Zeki Patan (19) ve Mustafa Kabadayı (24) hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Doğankent-Kürtün kara yolunun Merkez Mahallesi mevkisinde meydana geldi. F.Ö. (31) idaresindeki 28 ABZ 731 plakalı otomobil ile E.E.'nin (22) kullandığı 28 ACU 659 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada E.E.'nin kullandığı otomobilde bulunan Mustafa Kabadayı, Arda Zeki Patan, A.P. ile sürücüler yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Doğankent Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Arda Zeki Patan ve Mustafa Kabadayı, kurtarılamadı. F.Ö. E.E. ve A.P.'nin tedavileri sürerken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

FOTOĞRAFLI