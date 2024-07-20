Giresun’da şiddetli yağış: Sel ve heyelanlar yaşandı

Giresun'da akşam saatlerinde başlayan ve gece şiddetini arttıran şiddetli yağış il merkezi başta olmak üzere Tirebolu, Espiye ve Doğankent ilçelerinde maddi hasara yol açtı. Yağış nedeniyle bir ev yan yattı, köprülerde hasar oluştu sel yaşandı.

Giresun'da sağanak nedeniyle bir ev yan yattı, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Sağanak yağış, saat 21.20’den itibaren il merkezinin iç kesimleri, Tirebolu, Espiye ve Doğankent ilçelerinde aşırı yağışlar neticesinde sel ve heyelan olayları meydana geldi.

Kentte etkili olan yağış nedeniyle Tirebolu ilçesinin Halaçlı köyünde yan yatan iki katlı evin bir bölümü çöktü. Evin içerisinde kimsenin olmadığı öğrenildi.

Sel felaketi nedeniyle köprülerde hasar oluştu, çok sayıda bölgede küçük çaplı sel yaşandı.

ULAŞIM TEK ŞERİTTEN SAĞLANIYOR

Espiye ilçesinin Merkez Mahallesi Odadüzü mevkisi ile Cevdet Sunay Caddesi'ndeki bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Belediye ekipleri suların tahliyesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Toprak kaymaları nedeniyle ulaşıma kapanan Tirebolu-Doğankent kara yolunda ise trafik akışı Doğankent yönünden tek şeritten sağlanmaya başlandı.

Karadeniz Sahil Yolu'nun Keşap ve Espiye ilçeleri arasındaki bazı bölgelerde rüzgar ve yağışın etkisiyle ağaçlar yola devrildi. Karayolları ekipleri devrilen ağaçları kaldırmak için çalışmalarını sürdürüyor.