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Giresun’da trafik kazası: 1 ölü

Giresun’un Görele ilçesinde meydana gelen trafik kazasına 1 kişi hayatını kaybetti.

Ajans Haberleri
  • 19.08.2024 14:43
  • Giriş: 19.08.2024 14:43
  • Güncelleme: 19.08.2024 14:43
Kaynak: İHA
Giresun’da trafik kazası: 1 ölü

Edinilen bilgiye göre, kaza önceki gün akşam saatlerinde Görele ilçesinin Gültepe Köyü yakınlarında meydana geldi.

52 yaşındaki Ömür Kesim’in kullandığı otomobil, yoldan çıkarak fındık bahçesine devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemeler sonucunda Ömür Kesim’in hayatını kaybettiği belirlendi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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