Giresun’da trafik kazası: 1 ölü
Giresun’un Görele ilçesinde meydana gelen trafik kazasına 1 kişi hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA
Edinilen bilgiye göre, kaza önceki gün akşam saatlerinde Görele ilçesinin Gültepe Köyü yakınlarında meydana geldi.
52 yaşındaki Ömür Kesim’in kullandığı otomobil, yoldan çıkarak fındık bahçesine devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Yapılan incelemeler sonucunda Ömür Kesim’in hayatını kaybettiği belirlendi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.