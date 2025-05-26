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Giresun’da trafik kazası: 1 ölü

Ajans Haberleri
  • 26.05.2025 14:22
  • Giriş: 26.05.2025 14:22
  • Güncelleme: 26.05.2025 14:23
Kaynak: İHA
Giresun’da trafik kazası: 1 ölü

Giresun’un Espiye ilçesinde dereye devrilen minibüsün sürücüsü hayatını kaybetti.
Espiye ilçesine bağlı Soğukpınar beldesi istikametinde seyreden 49 yaşındaki Mehmet Yıldız’ın idaresindeki minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine Gelevera Deresine devrildi. Olay yerine AFAD, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Mehmet Yıldız, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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