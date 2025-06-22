Giresun’da trafik kazası: 1 ölü

Giresun’un Görele ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Giresun’un Görele ilçesi şehir içi yolunda gerçekleşen kazada, kavşaktan dönüş yapmak isteyen 28 YF 531 plakalı kamyonete çarpan motosiklet kamyonun altına girdi.

Kazada motosiklet sürücüsü Ahmet Menteşe ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Görele Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Menteşe, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.