Giresun’da trafik kazası : 1 ölü

Giresun’un Piraziz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Karadeniz Sahil Yolu, Ordu-Giresun istikametinde ilerlemekte olan 55 AAS 336 plakalı tır, kırmızı ışıkta duran başka bir tıra henüz belirlenemeyen bir nedenle hızla çarptı. Kazanın ardından olay yerine gelen sağlık, itfaiye ve polis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tır şoförünü Muhittin Deniz’in (62) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.