Giresun’da trafik kazası: 4 yaralı

Giresun’un Alucra ilçesine bağlı Babapınar mahallesinde meydana gelen trafik kazasında dört kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Alucra ilçe merkezinden Koman köyüne seyir halinde bulunan Orhan G. yönetimindeki 28 DH 916 plakalı otomobil, Babapınar mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 30 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Meydana gelen kazada Orhan G. ve araçta bulunan 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar Şebinkarahisar Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.