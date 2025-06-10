Giresun’da ‘Vahşi Madenciliğe Hayır’ paneli düzenlenecek

HABER MERKEZİ

Giresun’da Tirebolu Çevre Kültür ve Turizm Derneği’nin öncülüğünde ve Harşit Vadisi Platformu’nun katkılarıyla ‘Vahşi Madenciliğe Hayır’ paneli düzenlenecek.

Yarın saat 13.00’da Tirebolu İletişim Fakültesi Prof. Dr. Taner Karahasanoğlu Konferans Salonu’nda düzenlenecek panelin programı şöyle:

• 13.00-13.30 Fuayede resim sergisi ve kokteyl

• 13.30-14.10 Açılış konuşmaları

• Nihan Emiroğlu Nakiboğlu-Tirebolu Çevre Kültür ve Turizm Derneği Başkanı

• Avukat Ahu Karaibrahimoğlu-Harşit Vadisi Platformu Başkan Vekili

• Sinevizyon gösterisi

BİRİNCİ OTURUM

• Moderatör: Aziz Koçal Bakırköy Kent Konseyi Başkanı

• Mehmet Torun/Maden Mühendisi- Sömürge Madenciliği

• Cemalettin Küçük/Metalurji Mühendisi-Madencilik Faaliyetleri Kimin için Yapılıyor?

• M.Çınar Çetinkaya/Elektrik Mühendisi-Vahşi Madencilik Yapan Firmalar Devlete Ne Kazandırıyor? Kendileri Ne Kazanıyor? Halka Ne Kaybettiriyor?

İKİNCİ BÖLÜM

• Moderatör: Aydın Yılmaz Eğitimci

• Doç. Dr. Oğuz Kurdoğlu/Orman Mühendisi-Kendini Kalkındıran Madenciliğin Normal Uygulamaları

• Soner Aydın/Çevre aktivisti-Doğankent-Çatalağaç Köyü'nde Yaşanan Sömürge Madencilik Faaliyetleri

• Prof. Dr. Tamer Akkan/TEMA Vakfı Giresun Temsilcisi-Vahşi Madenciliğin Doğa Üzerine Etkileri ve Giresun'da Madencilik Faaliyetleri

SONUÇ BİLDİRİSİ OKUNMASI

• Kenan Paltun/Harşit Vadisi Platformu Ankara Temsilcisi.