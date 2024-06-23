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Giresun’da yabancı uyruklu genç boğulma tehlikesi geçirdi

Giresun’da denizde boğulma tehlikesi geçiren yabancı uyruklu genç, hastaneye kaldırıldı.

Ajans Haberleri
  • 23.06.2024 17:26
  • Giriş: 23.06.2024 17:26
  • Güncelleme: 23.06.2024 17:26
Kaynak: İHA
Giresun’da yabancı uyruklu genç boğulma tehlikesi geçirdi

Merkez ilçeye bağlı Güre Mahallesi’nde Afgan uyruklu 17 yaşındaki Ahmad Sahel Ghaznavi, serinlemek için plajlar bölgesinde denize girdi.

Bir süre sonra akıntıya kapılarak gözden kaybolan Ghaznavi, çevredeki vatandaşlar tarafından kıyıya çıkarılarak sağlık görevlilerine teslim edildi. 

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Ghaznavi, 112 Acil ekipleri tarafından Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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