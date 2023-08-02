Giresun’da yaşlı çift evlerinde ölü bulundu

Giresun’un Alucra ilçesinde yaşlı çift evlerinde tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu.





Olay, sabah saatlerinde Hacıhasan köyünde meydana geldi. 90 yaşındaki Ali Sağlık ile 84 yaşındaki eşi Fatma Sağlık, evlerine gelen akrabaları tarafından kanlar içinde buldu. Durum jandarma ve sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen ekipler çiftin hayatlarını kaybettiklerini belirledi. Yaşlı çiftin cenazeleri otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Yaşanan olayla ilgili Alucra Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Öte yandan Ali Sağlık’ın Kore Gazisi olduğu öğrenildi.