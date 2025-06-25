Giresun’da yolu karşısına geçmeye çalışan kadına otomobil çarptı

Giresun’da karşıdan karşıya geçmeye çalışan kadına otomobil çarptı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Giresun’un Güce ilçesindeki Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde D.K. isimli kadına karşıdan karşıya geçmeye çalışırken cadde üzerinde ilerleyen otomobil çarptı. Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan kadına ilk müdahalesi olay yerinde yapılırken daha sonra Güce İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı. D.K.’nın durumunun iyi olduğu öğrenildi.