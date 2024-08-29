Giresun’daki talan ve yıkım aynı aklın ürünü

Haber Merkezi

Giresun’da bulunan ekoloji örgütleri ve yöre dernekleri, Doğankent ilçesinde işletilen ve kapasite artırımı yapmak isteyen madenin zararlarına yönelik, Derindere Mahallesi’nde yurttaşlarla bilgilendirme toplantısında bir araya geldi.

Toplantı yapılan alana "Yaklaşan tehlikenin farkında mısınız" pankartı asılırken, yurttaşlar, "Derelerimiz zehir akmasın" ve "Sömürü madenciliğine hayır" dövizleri taşıdı. Maden ocağının çevreyi kirlettiğini belirten ekolojistler, “Akbelen’den İliç’e, Fatsa’dan Şırnak’a kadar yıkım ve talan aynı aklın ürünüdür” dedi.