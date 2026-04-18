Giresunlular AKP'li Alagöz'e seslendi: “Andır galsın madeniniz”

AKP Iğdır Milletvekili Cantürk Alagöz’ün şirketi Alagöz Madencilik’in Tirebolu Sekü köyündeki maden projesine karşı çıkan yurttaşlar “Andır galsın madeniniz” (Yok olsun madeniniz) sloganıyla toplandı.

Giresun'da Tirebolu Çevre Kültür ve Turizm Derneği öncülüğünde düzenlenen 'Büyük Köylü Mitingi' Tirebolu Anıtı Meydanında gerçekleştirildi. Sivil toplum kuruluşları, siyasi partiler, köylüler, birçok ilden gelen yurttaşlar mitinge katıldı.

Tirebolu Çevre Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Nihan Emiroğlu Nakipoğlu, yaptığı konuşmada, bir çağrının, bir kaygının, bir itirazın etrafında Sekü Köyü’nde yaşananlara ses olmak için toplandıklarını belirterek şöyle konuştu: "Bu mesele Tirebolu’nun, Giresun’un ve bu coğrafyada nefes alan herkesin meselesidir. Çünkü günümüzde Türkiye’de madencilik politikası, yaşam alanlarının tam ortasına kadar gelmiş durumda. MAPEG verilerine göre Giresun il sınırları içerisinde toplam 720 adet 4. Grup maden ruhsatı bulunmaktadır. Bir ilin yarısından fazlası ruhsatlandırılmışsa, o ilde yaşam alanı planlaması mı yapılır, yoksa kaynak paylaşımı adı altında bir tasfiye mi yaşanır?"

"FINDIĞI FEDA MI EDECEKSİNİZ?"

Giresun ekonomisinin temelini fındığın oluşturduğuna dikkat çeken Nakipoğlu, şöyle konuştu: "Bu topraklar madenlerden elde edilecek kazanç uğruna feda mı edilecek, yoksa yüzyıllardır bize hayat veren bu bereket korunacak mı? Fındıkla geçinen binlerce ailenin emeği, doğanın dengesi ve geleceğimiz, ne uğruna hiçe sayılıyor? Giresun’da; ormanların yüzde 90’ı, tarım alanlarının yüzde 85’i maden ruhsatlarıyla kaplanmış durumda. Bu bölgede; neredeyse dokunulmamış alan bırakılmamış demek. Korunması gereken alanlar korunmuyor, aksine madenciliğe açılıyor."

"HİÇBİR YERE GİTMİYORUZ"

Halkın toprağını, suyunu, ormanını koruma mücadelesi vermenin en temel hakları olduğunu söyleyen Nakipoğlu, şöyle dedi: "Bizler doğayı talan eden vahşi madenciliğe karşıyız! Bilimin olmadığı, denetimin olmadığı hiçbir faaliyeti kabul etmiyoruz. Yer seçimi yanlış, suyumuzu kirleten, toprağımızı zehirleyen, ve kamu yararı tartışmalı hiçbir projeyi kabul etmiyoruz. Doğayı, suyu, ormanı, yaşam alanlarımızı ve geleceğimizi tehdit eden hiçbir uygulamayı kabul etmiyoruz, etmeyeceğiz. Hukukun, bilimin ve vicdanın yanında durmaya devam edeceğiz. Bu ses burada kalmayacak, köy köy, mahalle mahalle büyüyecek. Bu coğrafyada yaşamı yok sayan hiçbir anlayışı kabul etmeyeceğimize söz veriyorum. Bu topraklar sahipsiz değildir. Biz buradayız. Ve buradan hiçbir yere gitmiyoruz”