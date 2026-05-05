Giresunlular omuz omuza mücadele edecek

Giresun’da AKP Milletvekili Cantürk Alagöz’ün madencilik faaliyetlerine karşı başlatılan direniş sürüyor.

Tirebolu’ya bağlı Sekü köyünde yurttaşların başlattığı nöbet birinci ayını geride bırakırken dün Atatürk Meydanı’nda eylem gerçekleştirildi.

Eylemde Giresun Doğa ve Çevre Platformu’nun resmen kurulduğu duyuruldu.

Gerçekleştirilen basın açıklamasında, “Bu birliktelik, Giresun’un doğasına, yaşam alanlarına ve ortak geleceğine sahip çıkma iradesinin açık ve kararlı bir ilanıdır” denildi.

Açıklamada, “Yaşam hakkını Anayasanın 56. maddesi doğrultusunda; temiz suya erişim, sağlıklı gıdaya ulaşım, temiz hava soluma ve güvenli bir çevrede yaşama hakkı olarak tanımlıyoruz. Bu hakkın yalnızca insanlara değil, doğanın bütün unsurlarına ait olduğunu kabul ediyor; tüm canlıların yaşam hakkını birlikte değerlendiriyoruz. Bu nedenle; doğayı tahrip eden, suyu kirleten, ekosistemleri bozan ve yaşam alanlarını daraltan her türlü müdahaleyi yaşam hakkının ihlali olarak görüyoruz. Yerel halkın karar süreçlerine etkin katılımını vazgeçilmez bir demokratik hak olarak kabul ediyor; bilimi, şeffaflığı, dayanışmayı ve kamusal sorumluluğu temel ilke olarak benimsiyoruz” ifadeleri yer aldı.

Açıklama, şu sözlerle son buldu: “Dayanışmayı büyüten, şeffaflığı esas alan ve ortak akılla hareket eden bu platform; doğa için birlikte, yaşam için kararlılıkla omuz omuza mücadele edecektir.”

ALAGÖZ’E BİR CEZA DAHA

Öte yandan Çevre Bakanlığı, sosyal medya hesabından AKP Iğdır Milletvekili Cantürk Alagöz’ün şirketi Alagöz Madencilik Şirketi’ne yapılan ihlal nedeniyle bir kez daha para cezası kesildiğini açıkladı.

Açıklamada Giresun İl Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemede, Alagöz Madencilik’e ait madendeki atık suyun Çatalağaç Deresi’ne deşarj edildiğinin belirlendiği ifade edildi.

Açıklamada, “Çevre Kanunu kapsamında madenin kirliliğe neden olan yeraltı galerisi bölümü gerekli tedbirler alınıncaya kadar kapatıldı. Ayrıca işletmeye ihlalin tekrarı nedeniyle 3 katı yaptırım uygulanarak 2 milyon 517 bin TL ceza uygulandı" denildi.

Yaşam savunucuları daha önce de defalarca ceza kesilen şirketin her seferinde cezayı ödeyip ekolojik yıkımı sürdürdüğünü hatırlattı.

Giresun Çevre ve Doğa Derneği’nden yapılan açıklamada, “Alagöz Maden rutin olarak çevreyi ve su kaynaklarımızı kirletiyor ve Giresun İl Müdürlüğünüz düzenli bir denetleme yapmıyor. Para cezalarının ise Alagöz üzerinde yaptırım gücü olmadığını çok kez gördük. Giresun düşmanı Alagöz’ün ruhsatı derhal iptal edilmelidir” ifadeleri yer aldı.