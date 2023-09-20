Giresunspor'da Ankara Keçiörengücü maçının hazırlıkları sürüyor

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bitexen Giresunspor, 23 Eylül Cumartesi günü Ankara Keçiörengücü ile deplasmanda yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürüyor.

Kulüp tesislerinde teknik direktör Mustafa Kaplan yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, teknik ve taktik ağırlıklı çalışma yaptı.

Giresunspor Kulübü Basın Sözcüsü Emrullah Ekiz, AA muhabirine, zorlu Ankara deplasmanından puan veya puanlar hedeflediklerini söyledi.

Kendilerini zorlu bir karşılaşmanın beklediğini belirten Ekiz, "Rakibimiz de biz de kazanmak istiyoruz. Zorlu bir maç olacak. Hedefimiz puan ya da puanlar almak. 90 dakika sonunda gülen taraf biz olmak istiyoruz." dedi.