Giresunspor'da genç oyuncularla profesyonel sözleşme imzalandı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bitexen Giresunspor'da 6 genç oyuncu ile profesyonel sözleşme imzalandı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Çotanak Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen törende, altyapıdan A takıma yükselen Ahmet Lütfü Kara, Ali Emirhan Akçay ve Muhammed Miraç Çakıroğlu ile 3'er yıllık, Arda Cebeci, Barış Gün ve Mehmet Keskin ile 5'er yıllık sözleşme imzalandı.

Ayrıca mevcut kadroda yer alan Göktan Cörüt, Fatih Yılmaz, Furkan Kütük, Emre Nizam, Anıl Yiğit Çınar, Kasım Alperen Koşker, Şahin Dik ve Metin Caner Akbayrak'ın profesyonel sözleşmeleri de yenilendi.