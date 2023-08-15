Giresunspor'da sportif direktörlük görevine Tolga Seyhan getirildi

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bitexen Giresunspor'da sportif direktörlük görevine Tolga Seyhan getirildi.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Futbol A takımı sportif direktörlük görevine getirilen Seyhan için Çotanak Spor Kompleksi'nde imza töreni düzenlendi.

Kulüp Başkanı Nahid Ramazan Yamak, törende yaptığı açıklamada, Seyhan'ın özellikle genç oyunculara rol model olacağını ve takımın bu zorlu süreçte organizasyonuna katkıda bulunacağını belirtti.

Tolga Seyhan ise Giresunlu olarak takımın yanında yer almak, kadrodaki genç oyunculara tecrübelerini aktarmak için taşın altına elini koyduğunu vurguladı.