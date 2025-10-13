Giresunspor Erkek Hentbol Takımı'nın hedefi Avrupa

GİRESUN (AA) - GÜLTEKİN YETGİN - Ardventure Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde ilk kez bu sezon mücadele eden Giresunspor, sezonu ilk 6 içerisinde bitirerek Avrupa kupalarına katılmayı hedefliyor.

Giresun Gençlikspor adıyla 2015 yılında kurulan erkek hentbol takımı, 2018'den itibaren Giresunspor çatısı altında yoluna devam ediyor.

Bölgeselden başlayıp profesyonel liglerde ilerleyen takım, asıl hedefi olan Süper Lig'e yükselme başarısını geçen sezon elde etti.

Sezona ligde kalıcı olabilme hedefiyle başlayan Karadeniz ekibi, iyi oyun ve galibiyetlerin ardından gözünü üst sıralara dikti.

Takımın antrenörü Gökhan Kolukısaoğlu, AA muhabirine, Giresunlu sporcularla kurdukları takıma, üst liglere çıktıkça takviyeler yaptıklarını ve Süper Lig'e kadar geldiklerini söyledi.

Bu sezon çalışmalara geç başlayıp hazıklık maçları oynayamadıklarını belirten Kolukısaoğlu, ilk maçlarda ligin zorlu ekipleri Beşiktaş ve Nilüfer Belediyespor ile karşılaştıklarını hatırlattı.

Kolukısaoğlu, her maça ayrı önem verdiklerini vurgulayarak, "Hedefimiz ilk 6, oradan da Avrupa kupasına katılmak istiyoruz. Bunu başaracak güce de sahibiz. Maç maç gitmeyi düşünüyoruz." dedi.

Takımda iki Giresunlu oyuncu olduğunu dile getiren Kolukısaoğlu, "Altyapıda 2010 ve 2011 doğumlu gençlerle ilgili bir projemiz var. Hedeflerimize ulaştığımızda 4 yıl içerisinde o gençlerden de 3-4 tanesinin ilk 7'de oynayabilecek duruma gelmesini düşünüyoruz." diye konuştu.

- "Türkiye'de bir hentbol ili olarak kalıcı olmak istiyoruz"

Gökhan Kolukısaoğlu, kentte hentbolun gelişimi için çalıştıklarını belirterek, "Biz Giresun'da ilk Görele Belediyespor kadın hentbol takımını kurduk ve Süper Lig'e kadar yükseldi o takım. Şimdi de erkek takımı Süper Lig'de. Biz Türkiye'de bir hentbol ili olarak kalıcı olmak istiyoruz." dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün salon konusunda kendilerine çok iyi imkanlar sağladığının altını çizen Kolukısaoğlu, Hüseyin Avni Alparslan Spor Salonu'nun zemininin iyi durumda olduğunu vurguladı.

Kolukısaoğlu, sosyal medyanın da etkisiyle taraftar sayısının her maç arttığını, iç sahada son maçlarını yaklaşık bin 500 kişi önünde oynadıklarını belirtti.

- "Bu işe çok küçük başlayarak büyük hedeflere geldik"

Taraftarlardan destek isteyen Gökhan Kolukısaoğlu, "Biz bu işe çok küçük başlayarak büyük hedeflere geldik. Sonuçta bu takım Giresunspor ve Süper Lig'deyiz. Halkımızdan destek bekliyoruz. Onlar olmadan bu iş olmaz. En azından biz yorulduğumuz zaman onların bizi ayağa kaldıracağını düşünüyoruz." dedi.

Takımda sağ ön oyuncu kurucu pozisyonunda oynayan Murat Enç ise sezona ligde kalma hedefiyle başladıklarını, oynadıkları iyi oyundan dolayı daha üst sıralara ulaşmak istediklerini söyledi.

Orta oyun kurucu mevkisinde forma giyen Mücahit Özalp de şu anki durumlarının çok iyi olduğunu aktardı. Giresunspor'un taraftarı olan bir camia olduğunu belirten Mücahit Özalp, sahalarında son oynadıkları maçtaki taraftar desteğinin skora da yansıdığını dile getirdi.

Sağ kanat oyuncusu Yaşar Özdirik de son haftalarda yükselişe geçtiklerine işaret ederek, ellerinden geleni yapıp maç kazanmaya devam etmek istediklerini aktardı.