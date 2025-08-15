Giresunspor hentbol takımı, Süper Lig'e hazırlanıyor

GİRESUN (AA) - Hentbol Erkekler Süper Lig'de mücadele edecek Önallar Giresunspor'da sezon hazırlıkları sürüyor.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, takımın çalışmalara hız kesmeden devam ettiği belirtildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen takımın teknik sorumlusu Gökhan Kolukısaoğlu, Süper Lig'de camia adına yakışır kalitede yeni bir sporcu grubu oluşturduklarını ifade etti. Tecrübeli isimlerle genç oyuncuların birleştiği bir kadro kurduklarını aktaran Kolukısaoğlu, takımın oluşumu ve sportif serüvenine destek verenlere teşekkür etti.

Bu arada takım kadrosunun Enes Gümüşok, Akif Arpa, Oğuzhan Çapar, Batıkan Başkök, Hakan Kımıl, Taha Ayar, Fatih Düzenli, Fatih Ateş, Deniz Yaman, Doğukan Karatay, Ahmet Osmanoğlu, Murat Erç, Kürşat Alıcı'dan oluştuğu aktarıldı.

Teknik ekipte ise Kolukısaoğlu'nun yanı sıra Caner Birinci'nin yer aldığı kaydedildi.