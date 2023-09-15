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Giresunspor, Kuwas ile 1 yıllık sözleşme imzaladı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bitexen Giresunspor'un Brandley Mack-Olien Kuwas'ı yeniden kadrosuna kattığı bildirildi.

Ajans Haberleri
  • 15.09.2023 14:50
  • Giriş: 15.09.2023 14:50
  • Güncelleme: 15.09.2023 14:50
Kaynak: AA
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Giresunspor, Kuwas ile 1 yıllık sözleşme imzaladı

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Profesyonel futbolcu Brandley Mack-Olien Kuwas ile 1 yıllık sözleşme imzalayarak yeniden kadromuza kattık. Kendisine, 'Giresunspor ailesine hoş geldin' diyor, çotanak arma altında başarılı bir sezon diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Geçen sezon Giresunspor forması giyen Kuwas, sezon sonunda yeşil-beyazlı kulüpten ayrılmıştı.

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