Giresunspor Teknik Direktörü Birinci: Çok çalışacak çok isteyeceğiz

Trendyol 1. Lig ekibi Giresunspor’da takımla ilk antrenmanına çıkan Teknik Direktör Mehmet Birinci, yeşil-beyazlı ekipte tekrar görev aldığı için mutlu olduğunu söyledi.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Giresunspor’da teknik direktörlük görevine getirilen Mehmet Birinci, takımın durumu ve çalışmalar ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Giresunspor’un genç ve dinamik bir kadroya sahip olduğunu ifade eden Birinci, ilk sınav olan Şanlıurfaspor maçından puan ya da puanlar alarak dönmek istediklerini belirtti.

Göreve geldikleri ilk gün itibarıyla çalışmalara başladıklarını aktaran Mehmet Birinci, "Giresunspor ile ilk antrenmanımıza çıktık. Biz çotanak armanın daha iyi yerlerde olabilmesi adına elimizden gelen tüm çaba ve gayretimizi göstereceğiz. Çok çalışacak ve çok isteyeceğiz. Şimdi bizim için önemli olan Şanlıurfaspor maçına çıkacağız sadece bu maça odaklanmış durumdayız. İnşallah iyi işler yaparak istediğimiz bir sonuçla şehrimize dönmek istiyoruz" dedi.