Giresun’u zehirleyen Alagöz’e fahri hemşehrilik ‘müjdesi’

İlayda SORKU

Giresun’da Harşit Vadisi’ne zehir akıtan, dereleri griye çeviren ve doğal yaşam alanlarında telafisi mümkün olmayan tahribata yol açan AKP’li Cantürk Alagöz, iktidar nezdinde ödüllendirilmeye devam ediyor. Bölge halkının yıllardır “vadimizi zehirliyor” diyerek karşı çıktığı Alagöz Madencilik’in sahibi Alagöz, bu kez fahri hemşehrilik beratına layık görüldü.

Daha önce Alagöz’ün faaliyetlerini savunmaya çalışırken halk tarafından alandan kovulan AKP Giresun Milletvekili Nazım Elmas, AKP’li Doğankent Belediye Başkanı Rüşan Özden ve Giresun Valiliği Basın Müdürü Ömer Tekin’in Alagöz Madencilik’e “teşekkür ziyaretinde” bulunduğu öğrenildi.

‘SİYASİ VEBALİ KABULÜM’

Şirket Genel Müdürü Ali Çağatay Çalışır ve İşletme Müdürü Umut Polat’ın da yer aldığı görüşmede konuşan Doğankent Belediye Başkanı Özden, Alagöz’e fahri hemşehrilik beratı vereceğini ‘müjdeledi’. Bir kente katkı sunan kişi ve kurumlara verilen fahri hemşehrilik beratı, bu kez bölge halkının yaşam alanlarını tehdit eden Alagöz’e layık görüldü. Toplantıda konuşan Özden, şunları söyledi: “Bunun siyasi vebali bana gelecekse, gelsin. Sıkıntı yok. Burada 506 kişi çalışıyor. Bu gri suyun nasıl, niçin, ne şekilde aktığını gördük. Burada kaç tane araç var… Malzemenin içinden geçiyor, tekeriyle suya dokunsa o su o şekilde akıyor. Onun da önleminin alınması için yeni havuz yaptıklarını söylediler. Ben burada bir kez daha söylüyorum, şahsım adına burada böyle bir istihdam, böyle bir katma değer oluşturduğu için Cantürk vekilimize Doğankent Belediye Başkanı olarak fahri hemşerilik beratı takdim edeceğim. Kendisini, Doğankent’in bir parçası olarak görmekten onur duyacağız.”

KAYBEDECEKLER

Bölge halkı ise şirketin yıllardır doğal yaşam alanlarına ve su kaynaklarına zarar verdiğini belirterek düzenlenen ziyaretlerin amacının halkın itirazlarını bastırmak olduğunu söyledi. Toplantıya ilişkin açıklama yapan yaşam savunucuları, “İstedikleri kadar ‘ikna toplantıları’ ve ‘ikna piknikleri’ düzenlesinler; mesele halkı ikna etmek değil, yükselen itirazları susturmaktır. Çünkü biliyorlar ki menfaat düzenleri bozulursa kaybedecekler. Bizler ise makamı, mevkii ve siyasi gücü ne olursa olsun; doğal kaynaklarımızı, yaşam alanlarımızı ve geleceğimizi savunmaya devam edeceğiz” dedi.

Öte yandan geçtiğimiz hafta yaşam savunucuları, şirketin mahkeme kararına rağmen alanı terk etmeyen iş makinelerine karşı Çatalağaç köyünde bir eylem düzenlemeyi planlamış ancak eylem kaymakamlık tarafından yasaklanmıştı. Eylem duyurusunun ardından maden işçileri köy girişine götürüldü ve yol kapatıldı. İddiaya göre işçileri köy girişinde toplayan kişi Alagöz Madencilik İşletme Müdürü Umut Polat’tı. Polat’ın işçileri ve kooperatif üyelerini organize ederek yolu kapattığı öne sürüldü. Yaşam savunucuları, işçilerle kendilerini karşı karşıya getirmeye çalıştığını belirttikleri Polat hakkında Tirebolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Yurttaşlar, Polat hakkında kamu düzenini bozma, izinsiz eylem organize etme, yol kapatma ve halkı kin ve düşmanlığa sevk etme gerekçeleriyle cezai işlem uygulanmasını talep etti.