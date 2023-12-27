Giriş sistemi değişti: Abant Gölü'nde yeni dönem
Abant Gölü Milli Parkı'nda HGS dönemi başladı. HGS'si bulunmayan sürücüler, PTT HGS internet sitesinden Milli Park Ödeme Sistemine plaka bilgilerini girerek ödeme işlemi yapabilecek.
Abant Gölü Milli Parkı'na girişler HGS sistemiyle yapılmaya başlandı.
Kent merkezine yaklaşık 35 kilometre uzaklıkta bulunan parka girişlerde yaşanan yoğunluğun önlenmesi amacıyla çalışma yapıldı.
Özellikle kış mevsimi veya bayram tatillerinde sürücüler nakit ödeme yaparken uzun araç kuyruklarının oluşmaması için parkın girişine HGS sistemi yerleştirildi.
Doğa Koruma ve Mili Parklar Şube Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, HGS'si bulunmayan sürücüler, PTT HGS internet sitesinden Milli Park Ödeme Sistemine plaka bilgilerini girerek ödeme işlemi yapabilecek.
Öte yandan Yedigöller Milli Parkı'nda da ilerleyen günlerde HGS sistemine geçileceği belirtildi.