Girişimlerin yüzde 99,7’si KOBİ’ler

Ekonomi Servisi

2023 yılına ilişkin KOBİ istatistikleri, TÜİK tarafından açıklandı. KOBİ’ler, 2023’te toplam girişimlerin yüzde 99,7’sini oluşturdu. Sanayi ve hizmet sektörlerindeki 3 milyon 713 bin girişim KOBİ sınıfına girdi. İstihdamın yüzde 70,5’ini bu işletmeler kaydetti.

Ekonomik faaliyetlerin istatistiki sınıflamasına göre, 2023 yılında KOBİ’lerin yüzde 36,1’i toptan ve perakende ticaret, yüzde 12,3’ü imalat sanayisi sektörlerinde faaliyet gösterdi. Geçen yıl ihracatın yüzde 35’i, ithalatın ise yüzde 20’si KOBİ’ler tarafından yapıldı.