Girişimsel radyolojiye statü talebi: Hayat kurtarıyor ama "yok sayılıyorlar"

Türkiye’de minimal invaziv yöntemlerle hayat kurtaran girişimsel radyoloji alanında çalışan uzmanlar, Sağlık Bakanlığı’na çağrıda bulundu. Uzmanlar, dünyada yaygın şekilde kabul gören ve çok sayıda hastalığın tedavisinde etkin rol oynayan girişimsel radyolojinin Türkiye’de hâlâ bağımsız bir bilim ya da anabilim dalı olarak tanınmamasının ciddi sorunlara yol açtığına dikkat çekti.

Bilgisayarlı tomografi (BT), ultrason ve manyetik rezonans (MR) gibi görüntüleme yöntemleri eşliğinde ameliyata gerek kalmadan biyopsi, anjiyo, tümör ablasyonu ve drenaj gibi işlemleri kapsayan girişimsel radyoloji; inme, anevrizma, damar tıkanıklıkları, iç kanamalar ve çeşitli kanser türlerinin tedavisinde etkin biçimde kullanılıyor. Buna karşın alanın kurumsal statüsünün belirsizliği, hem eğitim hem de hizmet sunumunda aksamalara neden oluyor. 27-31 Mart tarihleri arasında Antalya’da düzenlenen Türkiye Girişimsel Radyoloji Derneği’nin 21. Ulusal Kongresi’nde konuşan Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erhan Turgut Ilgıt, girişimsel radyolojinin doğrudan tedavi edici işlemleri içerdiğini söyledi.

Bu alanda görev yapan hekimlerin hizmet vermeye hazır olduğunu anımsatan Ilgıt, ancak sayısal yetersizliğin önemli bir sorun olarak öne çıktığını vurguladı. Eğitimlerin radyoloji uzmanlığı altında verildiğini kaydeden Ilgıt, “Oysa girişimsel radyolojinin belirli standartlara bağlı, bütüncül bir eğitim programıyla yapılandırılması gerekiyor” dedi. Ilgıt, bu kapsamda alanın bağımsız bir bilim dalı ya da ana bilim dalı olarak tanımlanması için Sağlık Bakanlığı’na çağrı yaptı. Ilgıt ‘‘Girişimsel radyologların belirli ve standart bir programla yetişmesi gerekir. Bunun için de alanın bilim dalı ya da anabilim dalı olarak tanımlanması şart” diye konuştu.

BIÇAKSIZ CERRAHİ

Türk Girişimsel Radyoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Levent Oğuzkurt, girişimsel radyolojinin dünyada ciddi ölüm riski taşıyan inme, damar balonlaşmaları, birçok kanser türü, damar tıkanıklıkları, iç kanamalar, bacak varisleri gibi birçok hastalığın tedavisinde öncü rol üstlendiğini söyledi. Adeta vücudun içini görebilen uzman doktorlar olduklarını ifade eden Oğuzkurt, ‘‘Temeli, görüntülemeyi kullanarak yapılan ameliyatsız işlemler" dedi. Türkiye’de yaklaşık bin 100 girişimsel radyoloji uzmanı bulunduğunu anımsatan Oğuzkurt, büyük kamu hastanelerinde bu hizmetin verildiğini ancak yaygınlığının yeterli olmadığını anlattı.