Girit Adası'nda 5.9'luk depremin ardından artçılar sürüyor

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Akdeniz açıklarında meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede artçı sarsıntılar yaşandığını duyurdu. 07.11 ve 08.27’de kaydedilen 3.8 büyüklüğündeki depremlerin 6 km civarında derinlikte gerçekleştiği bildirildi.

  • 24.04.2026 08:44
  • Giriş: 24.04.2026 08:44
  • Güncelleme: 24.04.2026 08:51
Kaynak: Haber Merkezi
Fotoğraf: AA (Arşiv)

AFAD, Akdeniz açıklarında saat 06:18'de 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin Muğla'nın Datça ilçesine yaklaşık 210 kilometre uzaklıkta gerçekleştiğini bildirdi.

Bölgedeki sarsıntının ardından peş peşe artçı depremler meydana geldi.

AFAD'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamda ilk artçı saat 07.11 sularında Akdeniz açıklarında meydana geldi.

3.8 büyüklüğünde kaydedilen sarsıntı yerin 6.04 KM derinliğinde gerçekleşti.

Öte yandan AFAD bir diğer artçıyı 08.27 saatinde duyurdu.

Akdeniz açıklarında devam eden sarsıntı 3.8 büyüklüğünde ve yerin 6.52 KM derinliğinde gerçekleşti.

