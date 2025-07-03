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Girit Adası’nda orman yangını: Bazı evler zarar gördü

Girit Adası'nın Laşit bölgesinde orman yangını çıktı. Yangınının yerleşim bölgelerine sıçraması sonucu bazı evlerin zarar görürken 5 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Güncel
  • 03.07.2025 09:40
  • Giriş: 03.07.2025 09:40
  • Güncelleme: 03.07.2025 09:44
Kaynak: DHA
Girit Adası’nda orman yangını: Bazı evler zarar gördü
Fotoğraf: AA

Girit Adası'nın Laşit bölgesinde çıkan orman yangınının yerleşim bölgelerine sıçraması sonucu bazı evlerin zarar gördüğü bildirildi.

Yunan Devlet Televizyonu ERT'in haberine göre, Girit Adası'nın Laşit bölgesinde 2 Temmuz salı günü ormanlık alanda başlayan yangın kısa zamanda kontrolden çıkarak yerleşim birimlerini tehdit etmeye başladı.

Bazı yerleşim birimleri Sivil Koruma Genel Sekreterliğinin talimatıyla tahliye edildi.

5 KİŞİ TEDAVİ ALTINA ALINDI

Yangından etkilenen 3 vatandaş solunum sorunu nedeniyle 2 vatandaş ise hafif yaralı olarak hastanede tedavi altına alındı.

Bugün yangının yerleşim yerlerine sıçraması sonucu bazı evler zarar gördü.

Tarım alanlarının da etkilendiği yangına havadan ve karadan müdahale devam ederken, bölgedeki şiddetli rüzgar çalışmaları güçleştirdi.

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