Girne-Taşucu ve Girne-Anamur Feribot ve Deniz Otobüsü Sefer Süreleri

Kuzey Kıbrıs’a ulaşımda en çok merak edilen konuların başında Girne-Taşucu feribot süresi kaç saat, Girne’den Anamur’a hızlı deniz otobüsüyle yolculuk ne kadar sürüyor gibi sorular geliyor. Tatilciler ve yolcular için hazırladığımız bu haberde, Taşucu ve Anamur’dan Girne’ye feribot ve deniz otobüsü sefer süreleri tüm ayrıntılarıyla yer alıyor.

Girne - Taşucu Feribot ve Deniz Otobüsü Sefer Süreleri

Flying Anka hızlı deniz otobüsü: Yaklaşık 2 saat 30 dakika

Grand Master hızlı deniz otobüsü: Yaklaşık 2 saat 30 dakika

Via Mare feribotu: Yaklaşık 5 saat

Özetle, Girne-Taşucu hattında hızlı deniz otobüsüyle yolculuk ortalama 2,5 saat sürerken, feribotla seyahat süresi yaklaşık 5 saati buluyor.

Girne - Anamur Hızlı Deniz Otobüsü Sefer Süresi

Akgünler 3 hızlı deniz otobüsü: Yaklaşık 1 saat 45 dakika

Bu hatta yalnızca hızlı deniz otobüsü seferleri bulunuyor. Böylece, Anamur’dan Girne’ye en kısa sürede ulaşmak isteyen yolcular için bu seçenek tercih ediliyor.

En Çok Merak Edilen Sorular

Girne-Taşucu feribot seferi kaç saat? → Via Mare feribotu ile yaklaşık 5 saat.

Girne-Taşucu hızlı deniz otobüsü kaç saat? → Flying Anka ve Grand Master ile yaklaşık 2 saat 30 dakika.

Girne-Anamur hızlı deniz otobüsü süresi ne kadar? → Akgünler 3 ile yaklaşık 1 saat 45 dakika.

Girne’den en hızlı hangi limana ulaşılır? → Anamur’a hızlı deniz otobüsüyle 1 saat 45 dakikada ulaşmak mümkün.

Sonuç

Girne’den Taşucu ve Anamur’a deniz yoluyla ulaşım hem feribot hem de hızlı deniz otobüsü seçenekleriyle sağlanıyor. Girne-Taşucu hattında feribotla 5 saat, hızlı deniz otobüsüyle 2,5 saat, Girne-Anamur hattında ise hızlı deniz otobüsüyle 1 saat 45 dakika süren yolculuklar sayesinde tatilciler farklı alternatifler arasından seçim yapabiliyor.