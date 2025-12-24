Gişede Avatar etkisi: Zirve el değiştirdi

Avatar: Ateş ve Kül (Avatar: Fire and Ash), vizyona girdiği ilk hafta sonunda 270 bin 26 seyirci tarafından izlenerek Box Office Türkiye’nin listesinde zirveye yerleşti. Film, üç yıl önce 490 bin seyirciyle açılış yapan serinin bir önceki halkası Avatar: Suyun Yolu’nun gerisinde kalsa da haftayı lider kapattı.

James Cameron imzalı yapımın önümüzdeki haftalarda nasıl bir seyir izleyeceği merak edilirken, toplam seyirci sayısının serinin ilk iki filmine ne kadar yaklaşabileceği de izlenecek.

1 MİLYONU AŞMASI BEKLENİYOR

Bu hafta 1 milyon seyirci barajını aşması beklenen Zootropolis 2 (Zootopia 2), 87 bin 272 seyirciyle ikinci sıradaki yerini korudu. Son beş haftadır gişenin zirvesinde yer alan Yan Yana ise 86 bin 893 seyirciyle üçüncü sıraya geriledi.

Bak Postacı Geliyor, ikinci hafta sonunda 28 bin 509 seyirciyle dördüncü sırada yer alırken, animasyon film Tom ve Jerry: Kayıp Pusula (Tom and Jerry: Forbidden Compass) 19 bin 587 seyirciyle ilk beşi tamamladı.