Gişede en çok izlenen film belli oldu
Yönetmenliğini Murat Şeker’in yaptığı ‘Çakallarla Dans 7’ gişede zirveye yerleşti.
‘Çakallarla Dans’, yedinci filmi ile geçtiğimiz cuma günü vizyona girdi.
İlk hafta sonu 173.851 seyirciye ulaşan ‘Çakallarlla Dans 7’ vizyondaki ilk haftasında toplam 258.765 seyirci tarafından izlenerek en çok izlenen film oldu.
‘ÇAKALLARLA DANS 7’
‘Çakallarla Dans’ın 7.filminde İzmir’e gidip kendileri altından kalkması zor bir maceranın içinde bulan ekip komik anlar yaşatıyor.
Dünya çapında bir güzellik yarışmasının organizasyonunu üstlenen Çakallar’ın ekibi ‘Dişi Çakallar’ın eklenmesiyle genişliyor.
Murat Şeker ve Ali Tanrıverdi imzalı senaryodan çekilen filmin kadrosunda Şevket Çoruh, Timur Acar, Murat Akkoyunlu, Didem Balçın, Toygan Avanoğlu, Diren Polatoğulları, Rojda Demirer, Doğukan Polat, Ege Kökenli, Hakan Bilgin, Ceyhun Yılmaz yer alıyor.