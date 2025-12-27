Gişede güçlü açılış yaptı: Yönetmen James Cameron, Avatar’ın geleceğini açıkladı

Yönetmen James Cameron, yeni vizyona giren ve oldukça yüksek bir gişe başarısına ulaşan Avatar serisinin geleceğine ilişkin belirsizliğe dikkat çekti.

Ünlü yönetmen, üçüncü film Avatar: Ateş ve Kül’ün gişede başarısız olması durumunda Avatar 4 ve Avatar 5 projelerinin rafa kaldırılabileceğini söyledi. Cameron, devam filmleri çekilemezse hikâyenin nasıl ilerleyeceğini bir basın toplantısıyla izleyicilerle paylaşabileceğini ifade etti.

HİKAYE KİTAPLAŞTIRILABİLİR

Cumhuriyet'te yer alan habere göre alternatif bir plan olarak Avatar evreninin kitaplaştırılabileceğini belirten Cameron, Pandora dünyasının buna uygun bir anlatı derinliğine sahip olduğunu vurguladı. Ancak şu aşamada bu ihtimal zayıf görünüyor. Film, vizyona girdiği ilk haftada 450 milyon dolar hasılat elde ederek güçlü bir açılış yaptı.

Jake ve Neytiri’nin ailesini merkeze alan film, Pandora’daki çatışmaların büyümesini ve “Kül İnsanları” adlı agresif bir Na’vi kabilesiyle yaşanan mücadeleyi konu alıyor. Oyuncu kadrosunda Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver ve Kate Winslet gibi isimler yer alıyor.

71 yaşındaki James Cameron, daha önce yönetmenliği devretmeyi düşündüğünü ancak bu kararından vazgeçtiğini de açıkladı. Cameron’ın servetinin 1,1 milyar dolara ulaştığı ve bu başarıyı yalnızca sinema filmleriyle elde ettiği belirtildi.