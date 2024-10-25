Gisèle Pelicot cesaret verdi

Haber Merkezi

Eskiden evli olduğu erkek Dominique Pelicot, Gisèle Pelicot’a yıllarca ilaç vererek uyuttu ve kasabadaki 50 erkeğin Pelicot’a cinsel saldırıda bulunmasına teşvik etti. Kendisi de cinsel saldırıda bulundu. Dominique Pelicot’un ve 50 erkeğin yargılandığı davada, Gisele Pelicot ilk kez mahkemede ifade verdi.

Mahkemede Pelicot, cinsel saldırı mağduru kadınlara seslenerek “Utanç duyması gereken biz değiliz, onlar” dedi. Gisèle Pelicot, ‘‘Bir fail sadece gece geç saatte bir otoparkta karşılaştığınız kişi değildir. Aynı zamanda ailede, arkadaşlar arasında da bulunabilir" diye konuştu. Aralık ayında karar çıkması bekleniyor.