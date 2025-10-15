Gisele Pelicot davasında temyize giden tek sanıktı: Hüsamettin Doğan'a 10 yıl hapis cezası

Gisele Pelicot davasında temyize giden tek sanık Hüsamettin Doğan'ın 9 yıl olan hapis cezası 10 yıla çıkarıldı.

Ülkenin Gard kentindeki istinaf ağır ceza mahkemesi 9 Ekim Perşembe açıkladığı kararda Doğan’ın Gisèle Pelicot’nun rızasının olmadığının tamamen farkında olduğuna hükmetti.

Doğan'ın itirazı üzerine görülen dosyada mahkeme heyeti kararını açıkladı.

Mahkemenin karar metninde “Sanık, mağdurun bilincinin kapalı olduğunu biliyordu; zira mağdurun eşi, onun sakinleştirici ilaçlarla uyutulacağını söylemişti. Buna rağmen, rızasının olmadığını gayet iyi bildiği bir bedene cinsel saldırıda bulunma yönünde bilinçli bir irade sergilemiştir” ifadelerine yer verildi.

“MAĞDURA KARŞI HİÇBİR EMPATİ GÖSTERMEDİ”

Mahkeme, Hüsamettin Doğan’ın Dominique Pelicot tarafından manipüle edildiği ve onun baskısı altında olduğu yönündeki iddiaları reddetti.

Gerekçede, “Sanığın mağdurun hareketsiz olduğunu fark ettikten sonra eylemlerine devam etmesini zorunlu kılan hiçbir baskı tespit edilmemiştir” denildi.

Mahkeme ayrıca Doğan hakkındaki cezayı çoğunluk kararıyla artırdı. Bunun nedeni olarak da Doğan’ın duruşma sırasındaki tavrı gösterildi. Kararda “Mağdura karşı hiçbir empati göstermedi; ona bu statüyü tanımadı, aksine kendini mağdur olarak gösterdi” denildi.

Doğan, mahkemede kendisini Dominique Pelicot’nun “kurbanı” olarak tanıtmıştı.

Hüsamettin Doğan'ın avukatları da Doğan'ın yaşadığı hastalığın gözaltında yaşadığı travmadan kaynaklandığını öne sürmüştü.

NE OLMUŞTU?

Fransa’da yaşayan Dominique Pelicot, marketlerde izinsiz olarak kadınların görüntüsünü çektiğinin tespit edilmesinin ardından başlatılan soruşturmada Dominique Pelicot'un yıllarca süren cinsel saldırıları ortaya çıkmıştı.

Polisin Pelicot’un evinde yaptığı aramada, Gisèle Pelicot’un cinsel saldırıya uğradığı 20 binin üzerinde görüntü içeren bir dosya ortaya çıkmıştı.

Gisèle Pelicot’un ilaçlarla bilincini kaybetmesine neden olan ve 72 farklı erkekle Gisèle Pelicot'la cinsel ilişkiye girmeleri için anlaştığ ortaya çıkan Dominique Pelicot’un, bu erkeklere internet üzerinden para teklif ettiği ve eşinin blinçsiz olduğu anları kaydettiği ortaya çıkmıştı.

Dava dünya çapında yankı uyandırdı.

Gisèle Pelicot, iki duruşmanın da kapalı yapılmasını reddederek, “utancın taraf değiştirmesi” gerektiğini söylemesiyle, cinsel şiddet ve rıza dışı ilişkilere karşı mücadelenin sembolü haline geldi.

2024 yılının Aralık ayında görülen davada mahkeme sonuçlanmış.

Hüküm giyen 51 erkekten sadece Hüsamettin Doğan temyize gitme kararı almıştı.