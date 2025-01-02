Gisele Pelicot Fransa’da ‘Yılın Kişisi’ seçildi

Gisele Pelicot, Fransa'da yapılan bir kamuoyu araştırmasında ‘Yılın Kişisi’ seçildi.

Fransa’da düzenlenen bir kamuoyu araştırmasında, 72 yaşındaki Gisèle Pelicot 'Yılın Kişisi' ünvanına layık görüldü. Pelicot ankette, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Donald Trump gibi dünya çapında tanınan liderleri geride bıraktı.

Eski eşi Dominique Pelicot tarafından yıllarca eşinin ve onun bulduğu yabancıların "cinsel saldırı"sına uğrayan Gisele Pelicot, duruşma sürecinde sessiz kalmayı reddetti. Davanın açık yapılmasını talep eden Pelicot, cinsel saldırı mağdurlarının sesini duyurmak için bir sembol haline geldi.

DAVA SÜRECİ

Avignon şehrinde, 72 yaşındaki Gisele Pelicot'nun eski eşi Dominique Pelicot tarafından evli oldukları sürede uyuşturularak onlarca erkek tarafından cinsel saldırıya maruz bırakıldığına ilişkin dava 2 Eylül 2024'te görülmeye başlamıştı.

Gisele Pelicot, duruşmalarda kimliğinin gizli tutulması hakkından feragat etmişti.

Ses getiren dava sürecinde, Dominique Pelicot, 17 Eylül'de kendisine yöneltilen suçların tamamını kabul etmiş ve mahkeme salonundaki diğer 50 sanık gibi kendisinin de bir cinsel saldırı zanlısı olduğunu söylemişti.

Sanık Pelicot, Gisele Pelicot'dan af dilerken, çocukluğunda kendisinin de cinsel istismara uğradığını anlatmıştı.

Gisele Pelicot ise Dominique Pelicot'nun bu sözlerini duymanın kendisi için çok zor olduğunu vurgulayarak, onlarca yıl beraber yaşadığı eski eşinin cinsel saldırıda bulunacağını bir an bile aklına getirmediğini belirtmişti.

Fransa'da mahkeme, eski eşini uyuşturarak yıllarca çok sayıda erkeğin cinsel saldırısına maruz bıraktığı suçlamasıyla yargılanan başsanık Dominique Pelicot ve davadaki 50 sanığın 3 ila 20 yıl arası hapis cezası verdi.

Vaucluse Ceza Mahkemesi, Dominique Pelicot'yu, eski eşi Gisele Pelicot'ya yönelik "ağırlaştırılmış tecavüz" ve "uyuşturarak onlarca erkek tarafından tecavüze maruz bırakmak" suçlarından 20 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Gisele Pelicot'ya cinsel saldırıda bulundukları gerekçesiyle davaya adları karışan diğer sanıklarının tamamının da "ağırlaştırılmış tecavüz" suçu işlediğine kanaat getiren mahkeme, eylül ayından bu yana yargılanan ve yaşları 27 ile 74 arası değişen onlarca sanığa 3 ila 20 yıl hapis cezası verdi.