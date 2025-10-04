Gisele Pelicot, hükümlü Hüsamettin Doğan'ın temyiz duruşmasına çıkacak

Fransa’da evli olduğu erkek tarafından uyuşturularak bayıltılan ve onlarca kişi tarafından cinsel saldırıya maruz bırakılan Gisèle Pelicot, 51 failden aldığı cezaya itiraz eden tek hükümlü olan Hüsamettin Doğan'ın temyiz duruşmasında çıkacak.

Pelicot, on yıldan uzun süredir, evli olduğu Dominique tarafından uyuşturularak bayıltılmış ve Dominique'nin internet sohbet odalarından bulduğu onlarca kişi tarafından cinsel saldırıya maruz bırakılmıştı.

16 hafta süren davada onlarca erkek cinsel saldırıdan suçlu bulunarak hüküm giydi. Dominique Pelicot'a azami 20 yıl hapis cezası verildi.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, tecavüz hükümlülerinden Hüsamettin Doğan'ın gelecek haftaki temyiz başvurusu, aslında yeniden yargılama niteliğinde olacak. Gisèle de katılma zorunluluğu olmasa da duruşmalarda yer alacak.

NE OLMUŞTU?

Fransa’da Dominique Pelicot, evli olduğu Gisèle Pelicot’un bilincini kaybetmesine neden oldu ve bu süreçte 72 farklı erkekle Gisèle Pelicot'la cinsel ilişkiye girmeleri için anlaştı.

Polis, Pelicot’un evinde yaptığı aramada, Gisèle Pelicot’un cinsel saldırıya uğradığı 20 binin üzerinde görüntü içeren bir dosya buldu.

Dominique Pelicot’un, bu erkeklere internet üzerinden para teklif ettiği ve eşinin bilinçsiz olduğu anları kaydettiği ortaya çıktı. Ayrıca Pelicot’un, marketlerde izinsiz olarak kadınların görüntülerini çektiği de tespit edildi. Bu şikayetlerin ardından başlatılan soruşturma, Pelicot’un yıllarca süren cinsel saldırısını ortaya çıkardı.

Gisèle Pelicot’un avukatları, bu davanın kamuoyunu cinsel saldırı konusunda bilinçlendirmek için halka açık bir şekilde görülmesini talep etti.