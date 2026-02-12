Gisele Pelicot, ilk televizyon röportajını verdi

“Utancın taraf değiştirmesi” gerektiğini söyleyerek cinsel şiddet ve rıza dışı ilişkilere karşı mücadelenin sembolü haline gelen Gisèle Pelicot, ilk televizyon röportajını verdi.

Pelicot, France 5 kanalına verdiği ilk televizyon röportajında “Utanç üzerinize yapışır, teninize yapışır. Ve bu utanç ikinci bir cezadır; insanın kendi kendine çektirdiği bir acıdır” diye konuştu.

Pelicot, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Buna bireysel düzeyde karşı koymanın, aynı zamanda kolektif düzeyde de bir mücadele olduğunu söyledim kendime. Eğer ben yapabiliyorsam, başkaları da yapabilir dedim… Tüm mağdurlara umut mesajım şu: Asla utanmayın.”

NE OLMUŞTU?

Fransa’da yaşayan Dominique Pelicot, marketlerde izinsiz olarak kadınların görüntüsünü çektiğinin tespit edilmesinin ardından başlatılan soruşturmada Dominique Pelicot'un yıllarca süren cinsel saldırıları ortaya çıkmıştı.

Polisin Pelicot’un evinde yaptığı aramada, Gisèle Pelicot’un cinsel saldırıya uğradığı 20 binin üzerinde görüntü içeren bir dosya ortaya çıkmıştı.

Gisèle Pelicot’un ilaçlarla bilincini kaybetmesine neden olan ve 72 farklı erkekle Gisèle Pelicot'la cinsel ilişkiye girmeleri için anlaştığı ortaya çıkan Dominique Pelicot’un, bu erkeklere internet üzerinden para teklif ettiği ve eşinin blinçsiz olduğu anları kaydettiği ortaya çıkmıştı.

Dava dünya çapında yankı uyandırdı.

Gisèle Pelicot, iki duruşmanın da kapalı yapılmasını reddederek, “utancın taraf değiştirmesi” gerektiğini söylemesiyle, cinsel şiddet ve rıza dışı ilişkilere karşı mücadelenin sembolü haline geldi.

2024 yılının Aralık ayında görülen davada mahkeme sonuçlanmıştı.

Hüküm giyen 51 erkekten sadece Hüsamettin Doğan temyize gitme kararı almıştı.