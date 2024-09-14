Gitarın ustaları Haliç kıyısında

Deniz Burak BAYRAK

İstanbullular düzenlenen birçok sanat etkinliğinden dolayı oldukça şanslı. Kentin hemen her noktasını müzikle, resimle, heykelle ve sanatsal söyleşilerle zenginleştiren İBB, ajandasına şimdi de bugün ve yarın düzenleyeceği İstanbul Gitar Günleri’ni ekliyor. İlk kez düzenlenecek İstanbul Gitar Günleri, İBB Miras’ın restore ettiği Haliç Tersanesi’ndeki İstanbul Sanat’ta gerçekleştirilecek. İBB Orkestralar Müdürlüğü'nün organize ettiği etkinlikte yetkin yerli ve yabancı 20 müzisyen gitarlarından çıkan tınıları Haliç’in sularına bırakacaklar. Böylece etkinlik kentin müzik tarihine bir katkı daha sağlayacak.

Biz de müzik dünyasında saygın bir yer kazanmaya aday bu günleri, İBB Orkestralar Müdürü Ozan Bircan’la konuştuk.

GİTAR KÜLTÜRÜ

“Neden İstanbul Gitar Günleri? Neden gitar?” diye söyleşimize başlıyoruz Bircan’la. Bircan söze, gitarın günümüzde en yaygın şekilde kullanılan müzik enstrümanlarından biri olduğunu söyleyerek başlıyor. Ek olarak, “Enstrümanın temel yapısından kaynaklı polifonik özelliği ve tını zenginliği, birbirinden farklı müzik kültürlerine uyumlanabilmesini, mesleki ve müzik eğitimi alanlarında popüler olmasını sağladı. Dünya çapında gitaristlerin yetiştiği ve yaşadığı İstanbul, ‘gitar kültürü’ için önemli bir merkez. Dolayısıyla kentimizde uzun yıllar boyunca devam edecek olan İstanbul Gitar Günleri fikri ortaya çıktı” diyor. Uzun zamandır beklenen bir organizasyon olduğunu daha ilk temaslardan itibaren hissettiklerini ifade eden Bircan, tüm sanatçıların kolektif bilinçle İstanbul Gitar Günleri’nin emekçisi olduklarının altını çiziyor.

İBB Orkestralar Müdürü Ozan Bircan

600 YILLIK MAZİ

Mekân oldukça önemli bir konuma sahip. İstanbul Sanat’ın 600 yıllık mazisiyle dünyanın çalışan en eski tersanesi olan Haliç Tersanesi’nde bulunuşuna ve tarihine vurgu yapan Bircan, bu seçime ilişkin sorumuzu şöyle yanıtlıyor: “4 Mart'ta ‘İstanbul Sanat’ adıyla kapılarını İstanbullulara açan; içerisinde İstanbul Sanat Müzesi, Performans Sanatları Merkezi, Çocuk Sanat Atölyesi yer alan bu alan, eşsiz konumuyla aynı zamanda önemli etkinliklere ev sahipliği yapabilecek bir festival alanı. Tarihi boyunca farklı kültürlerin karşılaşma noktası olan bu konumda, farklı kültürlerin ortak enstrümanı olmuş gitarı temel alan bir etkinliği gerçekleştirmeyi İBB Kültür’ün erişilebilirlik, kapsayıcılık, çok kültürlülük ve çeşitlilik prensipleri doğrultusunda en uygun alan olarak düşündük.”

İstanbul Gitar Günleri’nde gençler unutulmamış. Genç gitaristler, hayranı oldukları isimleri canlı izlemenin yanı sıra onların hemen ardından sahnede yer alma fırsatı da yakalayacaklar. Gitar performanslarının bir dakikalık videolarını İBB Orkestralar Müdürlüğü’nün Instagram hesabı üzerinden mesaj yoluyla paylaşan genç gitaristler arasından seçilecek üç isim, gitarın usta isimlerinden sonra etkinlik sahnesinde konser verecekler. Ayrıca gün boyunca ziyarete açık olan stantta düzenlenecek “Gitara Dair” başlıklı atölye ve söyleşi etkinliklerinde ise luthierler, gitarın yapımı konusunda ayrıntılı bilgi vererek katılımcıların sorularını yanıtlayacak. Katılımcılar, gitar enstrümanının yapım aşamalarını başından itibaren öğrenme şansı yakalayacaklar. Bütün konserler ve etkinlikler için İstanbul Senin uygulamasından ücretsiz bilet temin edilebilir.