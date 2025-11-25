"Gitmedim" diyerek yalanlamıştı: Hüseyin Yayman, saatler sonra İmralı'ya gittiğini doğruladı

Süreç komisyonu kapsamında oluşturulan heyetin İmralı'ya gittiğine yönelik haberlerin ardından gelişmeyi yalanlayan AKP Milletvekili Hüseyin Yayman, saatler sonra İmralı'ya gittiğini doğruladı.

İlke TV, öğlen saatlerinde AKP'li Yayman'ın “Bu bilgi yanlış. Ben adaya gitmedim, kimin gittiğini de bilmiyorum. Bilginin doğruluk payı yoktur. Önümüzdeki günlerde belli olacak” dediğini duyurmuştu.

Uzun süre konuyla ilgili muamma oluşturan bu açıklamanın ardından Yayman, gece saatlerinde İmralı'da Abdullah Öcalan ile yapılan görüşmeyi doğruladı. Gelişmeyi gazeteci İsmail Saymaz duyurdu. Hüseyin Yayman ile görüştüğünü ifade eden Saymaz, Yayman'ın sözlerini aktardı: “Feti Yıldız ve Gülistan Koçyiğit’le beraber komisyon olarak İmralı adasına gittik ve görüşmeyi gerçekleştirdik.”

AK Parti’nin İmralı Heyeti üyesi Hüseyin Yayman ile konuştuk.

Yayman’a İmralı’ya gidip gitmediğini sordum.

Yayman, şöyle dedi:

“Feti Yıldız ve Gülistan Koçyiğit’le beraber komisyon olarak İmralı adasına gittik ve görüşmeyi gerçekleştirdik.” — İsmail Saymaz (@ismailsaymaz) November 24, 2025

Yayman'ın yalanlamasının ardından TBMM Başkanlığı, süreçle ilgili açıklama yapmış ve ziyareti doğrulamıştı. Açıklamada, komisyonun belirlediği heyetin bugün İmralı'ya gittiği ifade edilmişti.

Komisyonun belirlediği heyette ise AKP’den Hüseyin Yayman, DEM Parti’den Gülistan Kılıç Koçyiğit ve MHP’den Feti Yıldız yer alıyordu.