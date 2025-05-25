‘Gitmeyen’ mallar aynı adreste

HABER MERKEZİ

AKP’nin ‘boykot yapamayan’ kimliğini gözler önüne seren ve ‘Sıfırlandı’ inadına rağmen tam gaz devam ettiği her veride bir kez daha ortaya çıkan İsrail ile ticaret BM verilerinde de kendini gösterdi.

El Cezire’nin BM Ticaret Veritabanı’na dayanarak yayınladığı haberinde Türkiye 2024’te, İsrail’e en çok ihracat yapan ülkeler arasında 2,8 milyar dolarlık ihracatla beşinci sırada yer alıyordu. Haber, Ticaret Bakanlığı ve Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yalanlandı. Ankara, 2 Mayıs 2024 tarihinden itibaren tüm ürünleri kapsayacak şekilde İsrail’le ticaretin durdurulduğunu vurguladı. ANKA Haber Ajansı, BM Ticaret Veritabanı ve Türkiye’nin BM kayıtları ile TÜİK verilerini inceledi. Buna göre Mayıs 2024’e kadar İsrail’e ihracatın 1,5 milyar dolar seviyesinde olduğu, İsrail ve Türkiye verileri arasında yaklaşık 1,3 milyar dolarlık fark oluştuğu görüldü. Ayrıca Türkiye’nin, Filistin Devleti’ne gerçekleştirdiği ihracatın toplamı ise 796 milyon 972 bin dolar olarak verilere yansıdı. Ticaret Bakanlığı açıklamasında da 2024’ün ilk dört ayına ilişkin 1,5 milyar dolarlık ihracata Filistin’e gönderilen ürünlerin de dahil olduğu vurgulandı.

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) Direktörü ve Ekonomist Güven Sak, BM Ticaret Veritabanı’nda İsrail ile Türkiye’nin ihracat ve ithalat verilerindeki farklılığa ilişkin ANKAnın sorularını yanıtladı. Sak, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Mayıs 2024 itibariyle Türkiye’nin İsrail’e ihracatının tamamen durduğunun görüldüğünü bununla birlikte Türkiye’nin Filistin’e ihracatında ciddi oranda artışın verilere yansıdığını aktardı.

MAL GRUPLARI BİREBİR ÖRTÜŞÜYOR

Sak, “Türkiye’nin raporladığı ihracat verileri incelediğinde, veri kaynağı olarak TÜİK alındığı için, Mayıs 2024 itibariyle Türkiye’nin İsrail’e ihracatının olmadığı ve Filistin’e olan ihracatın arttığı gözlemlenmektedir. Ancak İsrail’in BM Veritabanı’na raporladığı ithalat verileri incelendiğinde Türkiye’nin İsrail’e ihracat yaptığı görülmektedir” ifadelerini kullandı.

Güven Sak, ayrıca, 2023-2024 döneminde ürün gruplarına ilişkin bir inceleme yaptığını belirtti. Buna göre, İsrail’in Türkiye’den ithalatında görülen azalma ile Türkiye’nin Filistin’e ihracatında görülen artışın, ürün bazında neredeyse birebir örtüştüğü belirlendi. Sak, yaptığı incelemede şu değerlendirmelerin ortaya çıktığını kaydetti:

“İsrail’in Türkiye’den ithalatında ürün bazında görülen azalmanın, Türkiye’nin Filistin’e ihracatında ürün bazında kaydedilen artışla net bir paralellik gösterdiğini ortaya koyuyor. Buna göre, İsrail’in Türkiye’den en fazla ithalat yaptığı ürün grupları arasında ‘makine, elektronik, inşaat, taşıt, maden’ sektörleri bulunurken; 2024 yılında Türkiye’nin İsrail’e bu sektörlerdeki ihracatının ciddi bir oranda düştüğü görülüyor. Ancak, aynı dönem baz alındığında, Türkiye’nin Filistin’e bu sektörlerdeki ihracatının ise paralel şekilde arttığı görülüyor.”