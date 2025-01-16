Giyim mağazasıyla ihtiyaç sahiplerine destek

Yunusemre Belediyesi, ihtiyaç sahibi yurttaşlara yönelik yaptığı hizmetleri sürdürüyor. Yunus Emre Millet Çarşısı’nın birinci katında hizmet veren Giyim Mağazası, temiz ve kullanılabilir durumdaki bağışları ihtiyaç sahipleriyle buluşturarak dayanışma örneği sergiliyor. Çalışmalara ilişkin bilgi veren Belediye Başkan Yardımcısı Emine Özge Arslan, dayanışma ve yardımlaşmanın önemine vurgu yaptı.

Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Arslan konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Göreve geldiğimiz 1 Nisan’dan bu yana yaklaşık bin 500 vatandaşımız bu hizmetten yararlandı. Burada temiz ve kullanabilir olan ikinci el giyim mağazamızdaki eşyalarımız ihtiyaç sahiplerine belediye personelimiz aracılıyla ulaştırılıyor. İhtiyaç sahibi tüm vatandaşlarımızı giyim mağazamıza gelip ürünlerimizi görmeye, ekonomik durumu uygun olan vatandaşlarımızı da kıyafetlerini buraya ulaştırmalarını bekliyoruz.”

‘BEBEK VE ÇOCUK KIYAFETLERİ BAĞIŞLARINI BEKLİYORUZ’

Bağışların büyük önem taşıdığına dikkat çeken Arslan, özellikle bebek ve çocuk kıyafetleri bağışına ihtiyaç duyduklarını vurgularken, “Hemşehrilerimizi bebek ve çocuk eşyaları bağışına katılmaya çağırıyoruz. Her bir destek, ihtiyaç sahibi ailelerimizin yüzünü güldürmek için bir adım olacaktır. Siz de bu paylaşım ve dayanışma ruhunun bir parçası olabilirsiniz” diye konuştu.