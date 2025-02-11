Gizem Örge kimdir? Gizem Örge kaç yaşında? Gizem Örge'nin kariyeri ve başarıları
Fenerbahçe Medicana'nın başarılı oyuncusu Gizem Örge kimdir? Gizem örge kaç yaşında ve nereli? Gizem örge hangi pozisyonda oynuyor? Gizem Örge'nin başarıları ve kariyeri haberimizde.
Fenerbahçe'nin ve Milli Takım'ın vazgeçilmez oyuncularından olan Gizem Örge'nin voleybol kariyeri hakkında tüm detaylara bakalım:
GİZEM ÖRGE KİMDİR? GİZEM ÖRGE KAÇ YAŞINDA?
Gizem Örge, 26 Nisan 1993 doğumlu, Türk kadın voleybolunun en başarılı liberolarından biridir. Şu anda Fenerbahçe Medicana forması giymektedir. Uzun yıllar VakıfBank’ta oynayan Örge, kulüp ve milli takım düzeyinde birçok önemli şampiyonluk yaşamıştır.
Özellikle savunmadaki üstün performansı ve refleksleriyle dikkat çeken başarılı sporcu, Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımı’nın önemli isimlerinden biri olarak kariyerine devam etmektedir.
GİZEM ÖRGE'NİN KARİYERİ: HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?
Gizem Örge, voleybol kariyerine Ankara Eczacı Voleybol Kulübü'nde başladı. 2006-2009 yılları arasında bu kulüpte forma giyerek kulübün 2. Lig’e yükselmesine katkıda bulundu.
2009 yılında Nilüfer Belediyespor’a transfer olan Örge, burada dört sezon boyunca gelişimini sürdürdü. 2013’te ise Türkiye’nin en güçlü takımlarından biri olan VakıfBank’a transfer oldu ve 8 yıl boyunca büyük başarılar kazandı.
2021 yılında VakıfBank’tan ayrılarak Fenerbahçe Medicana’ya transfer oldu ve halen bu takımda forma giymeye devam etmektedir.
GİZEM ÖRGE’NİN OYNADIĞI TAKIMLAR:
- 2006 – 2009 Ankara Eczacı Voleybol Kulübü
- 2009 – 2013 Nilüfer Belediyespor
- 2013 – 2021 VakıfBank SK
- 2021 - … Fenerbahçe Medicana
Gizem Örge'nin Milli Takım Kariyeri
Gizem Örge, küçük yaş kategorilerinden itibaren Türkiye Milli Takımı’nda forma giymeye başladı. Yıldız Kız Milli Takımı ile önemli başarılar elde eden Örge, Gençlik Olimpiyatları ve Balkan Şampiyonaları’nda şampiyonluk yaşadı.
2014 yılında A Kadın Voleybol Milli Takımı’na yükselen Gizem Örge, 2023 yılında Türkiye'nin Milletler Ligi ve Avrupa Şampiyonluğu kazanmasında büyük rol oynadı.
GİZEM ÖRGE'NİN MİLLİ TAKIM BAŞARILARI:
- 2023 Milletler Ligi Şampiyonluğu
- 2023 Avrupa Şampiyonluğu
- 2019 Gloria Kupası İkinciliği
- 2018 VNL Milletler Ligi İkinciliği
- 2018 Montreux Volley Masters Turnuvası Üçüncülüğü
- 2017 CEV Avrupa Şampiyonası Üçüncülüğü
- 2017 Yeltsin Kupası Üçüncülüğü
- 2016 Montreux Volley Masters Turnuvası Üçüncülüğü
- 2015 FIVB U23 Dünya Şampiyonası İkinciliği
- 2014 CEV Avrupa Ligi Şampiyonluğu
GİZEM ÖRGE’NİN KULÜP BAŞARILARI
- Gizem Örge, kulüp kariyerinde VakıfBank ve Fenerbahçe Medicana formalarıyla Türkiye ve dünya çapında sayısız şampiyonluk kazandı.
- Kulüp Başarıları:
- 2020-2021 CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi İkinciliği – VakıfBank
- 2020-2021 Misli.com Sultanlar Ligi Şampiyonluğu – VakıfBank
- 2020-2021 Spor Toto Şampiyonlar Kupası İkinciliği – VakıfBank
- 2020-2021 AXA Sigorta Kupa Voley Türkiye Kupası Şampiyonluğu – VakıfBank
- 2019-2020 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası Üçüncülüğü – VakıfBank
- 2019-2020 Spor Toto Şampiyonlar Kupası İkinciliği – VakıfBank
- 2018-2019 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası Şampiyonluğu – VakıfBank
- 2018-2019 CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi Üçüncülüğü – VakıfBank
- 2018-2019 Vestel Venus Sultanlar Ligi Şampiyonluğu – VakıfBank
- 2018-2019 Şampiyonlar Kupası İkinciliği – VakıfBank
- 2017-2018 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası Şampiyonluğu – VakıfBank
- 2017-2018 CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu – VakıfBank
- 2017-2018 Sultanlar Ligi Şampiyonluğu – VakıfBank
- 2017-2018 Türkiye Kupası Şampiyonluğu – VakıfBank
- 2017-2018 Süper Kupa Şampiyonluğu – VakıfBank
- 2021 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası Üçüncülüğü
- 2022-2023 Spor Toto Şampiyonlar Kupası Şampiyonluğu
- 2022-2023 Misli.com Sultanlar Ligi Şampiyonluğu
- 2022-2023 AXA Sigorta Kupa Voley İkinciliği
GİZEM ÖRGE’NİN BİREYSEL BAŞARILARI
Gizem Örge, kariyeri boyunca birçok kez "En İyi Libero" ödülünü kazanarak başarısını kanıtlamıştır.
GİZEM ÖRGE'NİN BİREYSEL ÖDÜLLERİ:
- 2023 Milletler Ligi "En İyi Libero"
- 2022-2023 Misli.com Sultanlar Ligi "En İyi Libero"
- 2021-2022 Misli.com Sultanlar Ligi "En İyi Libero"
- 2018-2019 Sultanlar Ligi "En İyi Libero"
- 2018-2019 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası "En İyi Libero"
- 2017-2018 CEV Şampiyonlar Ligi "En İyi Libero"
- 2017-2018 Sultanlar Ligi "En İyi Libero"
- 2016-2017 Sultanlar Ligi "En İyi Libero"
- 2015-2016 CEV Şampiyonlar Ligi "En İyi Libero"
- 2015-2016 Sultanlar Ligi "En İyi Libero"
- 2015 FIVB U23 Dünya Şampiyonası "En İyi Libero"
- 2014-2015 Sultanlar Ligi "En İyi Libero"
- 2014 CEV Avrupa Ligi "En İyi Libero"