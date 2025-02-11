Gizem Örge kimdir? Gizem Örge kaç yaşında? Gizem Örge'nin kariyeri ve başarıları

Fenerbahçe'nin ve Milli Takım'ın vazgeçilmez oyuncularından olan Gizem Örge'nin voleybol kariyeri hakkında tüm detaylara bakalım:

GİZEM ÖRGE KİMDİR? GİZEM ÖRGE KAÇ YAŞINDA?

Gizem Örge, 26 Nisan 1993 doğumlu, Türk kadın voleybolunun en başarılı liberolarından biridir. Şu anda Fenerbahçe Medicana forması giymektedir. Uzun yıllar VakıfBank’ta oynayan Örge, kulüp ve milli takım düzeyinde birçok önemli şampiyonluk yaşamıştır.

Özellikle savunmadaki üstün performansı ve refleksleriyle dikkat çeken başarılı sporcu, Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımı’nın önemli isimlerinden biri olarak kariyerine devam etmektedir.

GİZEM ÖRGE'NİN KARİYERİ: HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Gizem Örge, voleybol kariyerine Ankara Eczacı Voleybol Kulübü'nde başladı. 2006-2009 yılları arasında bu kulüpte forma giyerek kulübün 2. Lig’e yükselmesine katkıda bulundu.

2009 yılında Nilüfer Belediyespor’a transfer olan Örge, burada dört sezon boyunca gelişimini sürdürdü. 2013’te ise Türkiye’nin en güçlü takımlarından biri olan VakıfBank’a transfer oldu ve 8 yıl boyunca büyük başarılar kazandı.

2021 yılında VakıfBank’tan ayrılarak Fenerbahçe Medicana’ya transfer oldu ve halen bu takımda forma giymeye devam etmektedir.

GİZEM ÖRGE’NİN OYNADIĞI TAKIMLAR:

2006 – 2009 Ankara Eczacı Voleybol Kulübü

Ankara Eczacı Voleybol Kulübü 2009 – 2013 Nilüfer Belediyespor

Nilüfer Belediyespor 2013 – 2021 VakıfBank SK

VakıfBank SK 2021 - … Fenerbahçe Medicana

Gizem Örge'nin Milli Takım Kariyeri

Gizem Örge, küçük yaş kategorilerinden itibaren Türkiye Milli Takımı’nda forma giymeye başladı. Yıldız Kız Milli Takımı ile önemli başarılar elde eden Örge, Gençlik Olimpiyatları ve Balkan Şampiyonaları’nda şampiyonluk yaşadı.

2014 yılında A Kadın Voleybol Milli Takımı’na yükselen Gizem Örge, 2023 yılında Türkiye'nin Milletler Ligi ve Avrupa Şampiyonluğu kazanmasında büyük rol oynadı.

GİZEM ÖRGE'NİN MİLLİ TAKIM BAŞARILARI:

2023 Milletler Ligi Şampiyonluğu

2023 Avrupa Şampiyonluğu

2019 Gloria Kupası İkinciliği

2018 VNL Milletler Ligi İkinciliği

2018 Montreux Volley Masters Turnuvası Üçüncülüğü

2017 CEV Avrupa Şampiyonası Üçüncülüğü

2017 Yeltsin Kupası Üçüncülüğü

2016 Montreux Volley Masters Turnuvası Üçüncülüğü

2015 FIVB U23 Dünya Şampiyonası İkinciliği

2014 CEV Avrupa Ligi Şampiyonluğu

GİZEM ÖRGE’NİN KULÜP BAŞARILARI

Gizem Örge, kulüp kariyerinde VakıfBank ve Fenerbahçe Medicana formalarıyla Türkiye ve dünya çapında sayısız şampiyonluk kazandı.

Kulüp Başarıları:

2020-2021 CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi İkinciliği – VakıfBank

2020-2021 Misli.com Sultanlar Ligi Şampiyonluğu – VakıfBank

2020-2021 Spor Toto Şampiyonlar Kupası İkinciliği – VakıfBank

2020-2021 AXA Sigorta Kupa Voley Türkiye Kupası Şampiyonluğu – VakıfBank

2019-2020 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası Üçüncülüğü – VakıfBank

2019-2020 Spor Toto Şampiyonlar Kupası İkinciliği – VakıfBank

2018-2019 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası Şampiyonluğu – VakıfBank

2018-2019 CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi Üçüncülüğü – VakıfBank

2018-2019 Vestel Venus Sultanlar Ligi Şampiyonluğu – VakıfBank

2018-2019 Şampiyonlar Kupası İkinciliği – VakıfBank

2017-2018 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası Şampiyonluğu – VakıfBank

2017-2018 CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu – VakıfBank

2017-2018 Sultanlar Ligi Şampiyonluğu – VakıfBank

2017-2018 Türkiye Kupası Şampiyonluğu – VakıfBank

2017-2018 Süper Kupa Şampiyonluğu – VakıfBank

2021 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası Üçüncülüğü

2022-2023 Spor Toto Şampiyonlar Kupası Şampiyonluğu

2022-2023 Misli.com Sultanlar Ligi Şampiyonluğu

2022-2023 AXA Sigorta Kupa Voley İkinciliği

GİZEM ÖRGE’NİN BİREYSEL BAŞARILARI

Gizem Örge, kariyeri boyunca birçok kez "En İyi Libero" ödülünü kazanarak başarısını kanıtlamıştır.

GİZEM ÖRGE'NİN BİREYSEL ÖDÜLLERİ: