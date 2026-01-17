Gizlenemeyen derin yoksulluk: 359,1 milyar TL’lik yama yaptılar

Türkiye’de her geçen gün daha da derinleşen ekonomik kriz, on milyonlarca yurttaşı sosyal yardıma muhtaç hale getirdi. Siyasi iktidar, sosyal yardıma muhtaçlığa yönelik çarpıcı tabloyu, sosyal yardımlar ile dengelemeye çalıştı. Yoksullukla mücadele kapsamında 2025 yılında yapılan harcama, 2024 yılında yapılan harcamayı ikiye katladı.

AKP’nin övünçle sunduğu sosyal yardım harcama kalemi, Türkiye’deki yardıma muhtaçlığı bir kez daha gözler önüne serdi. Ekonomik krizin giderek derinleştiği 2025 yılında, “Yoksullukla mücadele” adı altında yapılan kamu harcaması, 350 milyar TL'yi aştı.

MÜCADELE GÖRÜNÜMÜ

Merkezi yönetim bütçesinden yoksullukla mücadele kapsamında 2025 yılında kullanılan toplam kaynak, 359 milyar 184 milyon 113 bin TL oldu. Yoksullukla mücadele için 2025 yılında en fazla harcama yapılan ay, 47 milyar 404 milyon 894 bin TL’lik harcama ile Şubat ayı oldu.

Ocak-Aralık 2025 döneminde yapılan yoksullukla mücadele harcamasının aylara göre

dağılımı şöyle sıralandı:

• Ocak-Şubat: 68,1 milyar TL

• Mart-Nisan: 46,5 milyar TL

• Mayıs-Haziran: 65,5 milyar TL

• Temmuz-Ağustos: 58,2 milyar TL

• Eylül-Ekim: 57,3 milyar TL

• Kasım-Aralık: 63,4 milyar TL

KATLANAN HARCAMA

Ekonomi politikaları nedeniyle Türkiye’yi uçurumun kenarına sürükleyen iktidarın yoksullukla mücadele için harcamalarında yıllar itibarıyla yaşanan değişim de dikkati çekti. 2021 yılında 50 milyar 781 milyon 566 bin TL olan AKP’nin, “Yoksullukla Mücadele” harcaması, 2022-2025 döneminde yıllara göre şöyle sıralandı:

• 2022: 55 milyar 171 milyon 122 bin TL

• 2023: 97 milyar 181 milyon 711 bin TL

• 2024: 166 milyar 378 milyon 738 bin TL

• 2025: 359 milyar 184 milyon 113 bin TL

∗∗∗

BÜTÇE YOKSULLUĞA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın 14 Aralık 2025 tarihli TBMM Genel Kurul toplantısında kabul edilen 2026 yılı bütçesinin detayları da yoksulluk bütçesinin büyüklüğünü ortaya koyuyor. Bakanlığın, 531 milyar 905 milyon 396 bin TL’lik 2026 yılı toplam bütçesinin yüzde 54’ü, “Yoksullukla mücadele ve sosyal yardımlaşma” için ayrılan tutardan oluşuyor.