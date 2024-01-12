Gizli fon davasında 2. duruşma bugün: Seçil Erzan hakim karşısına çıkıyor

Yüksek kâr vaat ederek kurduğu gizli fon ile ünlü futbolcular dahil onlarca kişiyi dolandırdığı suçlamasıyla yargılanan Denizbank Şube Müdürü Seçil Erzan, bugün ikinci kez hakim karşısına çıkıyor. Mahkemenin kararı doğrultusunda Buse Terim Bahçekapılı, Bülent Çeviker, Emre Belözoğlu, İsmail İbrahim Çağlar, Arda Turan ve Selçuk İnan da duruşmada müşteki olarak ifade verecek.

Aralarında Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera ve Selçuk İnan’ın da bulunduğu futbol dünyasının ünlü isimlerin de yer aldığı 'Fatih Terim Fonu' dolandırıcılığıyla milyonlarca dolarlık vurgun yapan ve 252 yıl hapsi istenen bankacı Seçil Erzan ile birlikte 7 sanık bugün ikinci kez hakim karşısına çıkacak.

7 sanıklı davanın ikinci duruşması İstanbul 41’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

Davayla ilgili hazırlanan 62 sayfalık iddianamede eski futbolcular Arda Turan, Emre Belözoğlu, Selçuk İnan'la birlikte kaleci Fernando Muslera, Fatih Terim'in kızı Buse Terim Bahçekapılı ve eşi Volkan Bahçekapılı’nın da arasında bulunduğu 21 kişi müşteki olarak yer alıyor. 21 isim mahkemede ifade verip şikayetlerini anlatacak.

11 FUTBOLCU TANIK OLARAK DİNLENECEK



Yine ilk duruşmada zorla getirilmelerine karar verilen Semih Kaya, Tanın Yılmaz, Merve Yılmaz, Nur Erkasap, Mustafa Sefa, Candaş Gürol, Fırat Özdemir, Nilgün Arabacı, Gülsenal Bayramova, Oğuzhan Özerk ve Bülent Onat tanık olarak dinlenecek.



Seçil Erzan’ın eski sevgilisi Candaş Gürol da mahkemede tanıklık yapacak.

252 YIL HAPSİ İSTENİYOR

Gizli fon dolandırıclığı davasında Erzan'ın nitelikli dolandırıcılık ve özel belgede sahtecilik suçlarından 252 yıl hapsi istenirken diğer sanıklar için istenen ceza 3 yılla 85 yıl arasında değişiyor.

İLK DURUŞMADA 2 SANIK TAHLİYE EDİLMİŞTİ

Davanın 20 Kasım 2023 tarihinde görülen ilk duruşmasında, toplam 11 şikayetçi ifade vermişti. Sabah başlayıp gece saatlerinde biten duruşmada, Seçil Erzan yaklaşık 3 saat süren savunma yapmıştı. Erzan ile birlikte diğer sanıklar da savunmalarını yapmıştı. Duruşma sonunda ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Atilla Yörük ve Nazlı Can'ın tahliyesine, Seçil Erzan ve Ali Yörük'ün ise tutukluluk halinin devamına karar vermişti.

TANIKLAR DİNLENECEK

Mahkeme ara kararında Semih Kaya, Kaya'nın menajeri Fırat Özdemir, Seçil Erzan'ın kuzeni Tanın Yılmaz ile eşi Merve Yılmaz, Fatih Terim'in bir dönem yardımcılığını yapan Müfit Erkasap'ın eşi Nur Erkasap, eski erkek arkadaşı avukat Candaş Gürol, Mustafa Sefa, Nilgün Arabacı, Gülsenal Bayramova, Oğuzhan Özerk ve Bülent Onat'ın tanık olarak dinlenmeleri için zorla getirme kararı çıkarılmasına hükmetmişti, bu kişilerin yarın tanık olarak dinlenmeleri bekleniyor.

Mahkemenin kararı doğrultusunda Buse Terim Bahçekapılı, Bülent Çeviker, Emre Belözoğlu, İsmail İbrahim Çağlar, Arda Turan ve Selçuk İnan da duruşmada müşteki olarak ifade verecek.