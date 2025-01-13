Gizli tanık AKP’li eski başkan mı?

Abidin YAĞMUR

Mersin'in Akdeniz Belediyesi'nde gözaltına alınan Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) yönetimindeki eş başkanlar Hoşyar Sarıyıldız ve Nuriye Arslan dün adliyeye sevk edildi.

Belediye eş başkanlarının ve meclis üyelerinin adliyeye getirilmesi sırasında aralarında milletvekilleri Ali Bozan ve Perihan Koca ile Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız’ın da olduğu yüzlerce kişi adliye önünde toplandı.

Akdeniz Belediyesi Eş Başkanı Hoşyar Sarıyıldız ile başkan yardımcısı Özgür Çağlar’ın avukat olması nedeniyle Mersin Barosu Başkanı Gazi Özdemir de adliye sürecini takip etti. Savcılık, avukatların yoğun çabası sonunda ifade avukatları dışındaki avukatların da dayanışma amacıyla adliyeye girmesini izin verdi ve avukatlar alkışlar, zılgıtlar eşliğinde adliyeye girdi.

Belediye eş başkanlarının ve meclis üyelerinin savcılık işlemleri sürerken yüzlerce kişi de adliye önünde bekledi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığının, DEM Partili Akdeniz Belediyesi eş başkanları ve belediye meclisi üyeleri hakkında yürüttüğü soruşturma evrakına gizli tanık ifadeleri de girince DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan’dan, eski başkan AKP’li Mustafa Gültak’ı işaret eden bir açıklama geldi. Bozan, “Gizli tanık, hayalet seçmen Gültak mı?” diye sordu.

Mersin Adliyesi önünde bir açıklama yapan Ali Bozan, “3 gündür belediye eş başkanlarımız ve belediye meclisi üyelerimiz gözaltında. Havuz medyasına suçlamalara dair hiçbir şeyi servis etmediler. Edemediler. Çünkü havuz medyasına servis edebilecekleri bir suçlama yok ortada. Çıkmışlar gizli tanıktan söz ediyorlar. Buradan açık şekilde söylüyorum. 10 aylık belediye yönetimimiz döneminde Akdeniz Belediyesine tek bir işçi alınmışsa ben milletvekilliğinden istifa etmeye hazırım. Eğer bu uyduruk suçlamayla belediye eş başkanlarımızı, belediye meclisi üyelerimizi gözaltına aldıranların cevabı nedir? Soruyorum: Gizli tanığınız hayalet seçmen Gültak mı yoksa 9 aydır Akdeniz Belediyesinde rapor alıp çalışmadan haram para yiyen özel kalem müdürünüz mü? Bizi eş başkanlarımızın, belediye meclisi üyelerimizin veremeyeceği hiçbir hesap yok. Bundan yana içiniz rahat olsun, gönlünüz rahat olsun” ifadelerini kullandı.