Gizli tanık 'Dağ', fare doğurdu, İmamoğlu'nun suçlarını sıraladı: Alevilerin sempatisini kazanmaya çalışmak ve propaganda yapmak

İBB iddianamesinin ana omurgasını oluşturan gizli tanık ifadelerindeki absürtlükler ortaya çıkmaya devam ediyor. Gizli tanık ‘Dağ’ın Ekrem İmamoğlu hakkındaki suçlamaları, adeta “Dağ fare doğurdu” dedirtti. Gizli tanık Dağ, İmamoğlu’nun 2 ‘önemli suçunu’ şöyle tarifledi:

İBB Başkanı sıfatıyla Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesine ‘Alevi kesimin sempatisini kazanmak için’ yatırım yaptı; TBB Başkanı sıfatıyla da CHP, AK Parti, MHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve DEM Partili belediyelere yaptığı yardımlarla, Cumhurbaşkanı olabilmek amacıyla, Anadolu’da tanınır olmak için propaganda faaliyetleri yürüttü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen İBB soruşturmasının UYAP sistemine yüklenen ek klasörlerinde, iddianame ve fezlekede yer almayan bir “gizli tanık” daha ortaya çıktı. Gizli tanık Dağ, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na 15 Ekim 2025’te verdiği ifadesine, “Bildiğimi dosdoğru söyleyeceğime namusum ve vicdanım üzerine yemin ederim” sözleriyle başladı.

'İBB MAHALLİ İDARELER KOORDİNASYON MERKEZİ’Nİ CUMHURBAŞKANI OLABİLMEK İÇİN KURDU'

İmamoğlu ve yol arkadaşları hakkında birbirinden ilginç suçlamalarda bulunan Dağ, ifadesinde özetle şu iddiaları ileri sürdü:

Ben, İstanbul Büyükşehir Belediyesi uhdesinde bulunan, resmi hiyerarşide hiçbir yeri olmayan, gayri resmi olarak yürüyen ve Ekrem İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı olabilmek amacıyla, Anadolu’daki belediyelerle irtibat için kullanmış olduğu Mahalli İdareler Koordinasyon Merkezi hakkında ve bu merkez tarafından yürütülen, birçoğu usulsüz bir şekilde yapılan, İstanbul’un kaynakları ve iş adamlarından alınan rüşvetlerle yardım adı altında yapılan harcamalar hakkında bilgi vermek istiyorum… Bu yapı, yardım adı altında iş adamlarından temin edilen menfaatleri göndermenin dışında, aynı zamanda Ekrem İmamoğlu’nun Anadolu’da tanınır olması için propaganda faaliyetleri de yürütmüştür. Söz konusu yapı, sadece Türkiye değil, aynı zamanda Kıbrıs’ta da faaliyet göstermiştir…

İBB’NİN 240 BELEDİYEYE ARAÇ YARDIMINI SUÇ SAYDI

Sunmuş olduğum raporun 13. sayfasından 16. sayfasına kadar, toplamda 240 belediyeye araç yardımı adı altında araç gönderimi yapılmıştır. Bu araçlar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait olan, önce hurdaya ayrılıp, sonrasında noter üzerinden ilgili belediyeye satılan ve alan belediye tarafından plaka vurdurulan araçlardır. Bu araçların hiçbirisiyle ilgili meclis kararı bulunmamaktadır. Söz konusu raporda hangi aracın hangi belediyeye ve hangi birim tarafından gönderildiği mevcuttur… Nevşehir Hacıbektaş İlçesi’nde yapılan ve doğrudan Ekrem İmamoğlu’nun maddi koordinasyonunu sağladığı alan, raporda 120.000.000 TL olarak gözükse de buradaki harcamalar 200 milyonu bulmuştur. Bu da Alevi kesimin sempatisini kazanmak için gerçekleştirilmiş bir faaliyettir. Söz konusu faaliyet, Mahalli İdareler Koordinasyon Merkezi’nin gerçekleştirmiş olduğu en yüksek maliyetli faaliyettir. Bundan sonrasında Eceabat’a yapılanlar vardır. Bunlar meclis kararı olmadan, kaynağı meçhul harcamalardır…

AKP'Lİ, MHP’Lİ, İYİ PARTİLİ, SAADET PARTİLİ VE DEM PARTİLİ BELEDİYELERİ GÜDÜMÜNE ALMAYA ÇALIŞTI!

Cumhuriyet Başsavcılığınıza sunmuş olduğum evrakların tamamında görüleceği üzere, bu gayri resmi merkez, Ekrem İmamoğlu adına, sadece CHP’li belediyelerle değil, AK Parti, MHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve DEM Partili belediyelerle de ciddi ilişkiler kurmuş ve Ekrem İmamoğlu’nun güdümüne girmeleri için temaslar yürütmüşlerdir. Örnek olarak Çanakkale Eceabat ve Zonguldak Gökçebey ilçeleri, bu merkez faaliyetleri sonucu CHP’ye geçmiştir…