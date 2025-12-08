Gizli tanık ifadeleri: "Yasa dışı bahis ağı üç ülke üzerinden yönetiliyor"

Papara iddianamesinde yer alan gizli tanık ifadeleri, Türkiye’deki yasa dışı bahis ağının uluslararası bir hat üzerinden yönetildiğini ortaya koydu.

İktidara yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak'ın haberine göre iddianamede “Ihlamur” kod adıyla yer alan gizli tanık, yasa dışı bahis sistemlerinin İsviçre, Ermenistan ve İngiltere merkezli altyapılarla çalıştırıldığını belirtti. Her yıl yaklaşık 2 milyar doların yasa dışı bahis yoluyla Türkiye dışına aktarıldığını ifade etti.

Tanık beyanlarında, Türkiye’deki yasa dışı bahis pazarının büyük bölümünün Ermenistan bağlantılı şirketlerin kontrolünde olduğu iddiası da yer aldı.

ALTYAPI BİRÇOK ÜLKEDE KURULU

İddianameye göre yasa dışı bahis sisteminin teknik altyapısı KKTC, Makedonya, Sırbistan, Ukrayna, Bulgaristan, Gürcistan, Ermenistan, İsrail ve Brezilya gibi farklı ülkelerde konumlanıyor. Türkiye’de faaliyet yürüten yasa dışı bahis sitelerinde ise ağırlıklı olarak üç farklı ülke menşeli sistemin kullanıldığı kaydedildi.

Gizli tanık “Ihlamur”un ifadelerine göre, İsviçre merkezli Betradar şirketi yasa dışı bahis sitelerine spor karşılaşmaları için oran ve veri sağlıyor. Evolution Gaming ise canlı casino hizmeti sunuyor.

Tanık, Betconstruct adlı şirketin Ermenistan ve İngiltere merkezli olduğunu belirterek, “Türkiye’de yasa dışı bahis sektörünün yaklaşık yüzde 60’ı Ermenilerin kontrolünde. Her ayın ilk 10 gününde Türkiye’den yaklaşık 10 milyon Euro değerinde para **Bitcoin üzerinden Erivan veya Londra’ya gönderiliyor” iddiasında bulundu.

KURULUM İÇİN 50-100 BİN EURO

İddianamede yer alan bir diğer çarpıcı iddiaya göre, bahis sitesi açmak isteyen kişiler BETCO veya PRONET adlı firmalarla iletişime geçerek 50 bin ile 100 bin Euro arasında kurulum ücreti ödüyor. Site faaliyete geçtiktan sonra ise kullanıcıların yatırımları ve kayıpları üzerinden elde edilen gelirin yüzde 20’sinin her ayın ilk haftasında bu şirketlere aktarıldığı öne sürülüyor.