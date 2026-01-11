Gladbach’tan Can Armando Güner açıklaması: “Haberimiz yok”

Galatasaray’ın geleceğe dönük yatırımları arasında gösterilen Can Armando Güner transferi Almanya’da tartışma yarattı. Sarı-kırmızılıların anlaşmaya vararak İstanbul’a getirdiği 18 yaşındaki futbolcu için Borussia Mönchengladbach cephesinden dikkat çeken açıklamalar geldi.

Borussia Mönchengladbach Sportif Direktörü Rouven Schröder, genç oyuncunun İstanbul’a gelişiyle ilgili olarak kulübün bilgilendirilmediğini savunarak, “Can Armando Güner’in İstanbul’a gitmesi bizi şaşırttı. Çünkü kulübümüze ulaşan resmi bir teklif olmadı. Bizimle iletişime geçmek isteyenler için tüm telefon ve e-posta bilgilerimiz kulübün internet sitesinde yer alıyor” ifadelerini kullandı.

"RAHATSIZLIK YARATTI"

Schröder, Güner’in potansiyeline dair beklentileri de aşağı çeken bir değerlendirmede bulunarak, “O bir süper yetenek değil, bizim altyapımızda bulunan birçok yetenekten biri” sözleriyle dikkat çekti.

Alman basınından Rheinische Post’ta yer alan haberde ise Can Armando Güner’in, İstanbul’a gitmeden önce hastalık izni alarak Borussia Mönchengladbach U19 takımıyla antrenmanlara katılmadığı belirtildi. Bu durumun kulüp yönetiminde rahatsızlık yarattığı ve sürecin yakından takip edildiği aktarıldı.

Galatasaray’ın, 7 Ocak’ta 18 yaşını dolduran genç hücum oyuncusunu özellikle bu tarihten sonra Türkiye’ye getirdiği, transferin hukuki zemininin bu şekilde hazırlandığı ifade ediliyor. Türk statüsünde forma giyecek olan Can Armando Güner için sarı-kırmızılıların Borussia Mönchengladbach’a 200 ila 250 bin euro arasında yetiştirme bedeli ödemesi bekleniyor.

Genç oyuncunun İstanbul’a gelişiyle birlikte Galatasaray cephesinde süreç resmen başlarken, Almanya’da yaşanan bu çıkış transferin yankılarının bir süre daha süreceğini gösteriyor.