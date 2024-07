Gladyatör 2'den ilk fragman

Başrolünde Paul Mescal'in yer aldığı Gladyatör 2'nin ilk fragmanı yayınlandı.

Yönetmen koltuğunda 24 sene önce olduğu gibi Ridley Scott'ın yer aldığı film, ABD ve Kanada hariç 15 Kasım'da vizyona girecek. ABD ve Kanada'da ise film 22 Kasım'da gösterime sunulacak.

Gladyatör 2, ilk filmde Russell Crowe'un canlandırdığı komutan ve gladyatör Maximus ile aşk yaşayan ve Connie Nielsen'in hayat verdiği Lucilla'nın küçük oğlu Lucius'un hikâyesini anlatacak.

From director Ridley Scott, watch the new Official Trailer for #GladiatorII starring Paul Mescal, Pedro Pascal, Denzel Washington, Connie Nielsen, Joseph Quinn, and Fred Hechinger - Only in theatres November 22. pic.twitter.com/4BtyPbkGjd